Lutto nel mondo della musica. Addio al jazzista Lucio Bruni: "Ci ha insegnato moltissimo"

di Maria Silvia Cabri

La musica, il pianoforte, e quella ‘magia’ chiamata jazz. Questo era il mondo di Luciano ‘Lucio’ Bruni, affermato pianista e musicista modenese, morto improvvisamente all’alba di ieri nella sua abitazione a Modena a causa di un malore. Il 22 agosto aveva compiuto 63 anni: qualche problema di salute negli ultimi tempi, ma tanta voglia di vivere e di suonare. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nell’ambiente musicale ma non solo, tra il dolore e l’incredulità. "Non ce ne rendiamo ancora conto – afferma il chitarrista Cesare Vincenti, amico fraterno di Lucio, con il quale suonava nel mitico ‘Free Quintet’ –. E’ un dolore troppo grande". Proprio venerdì Lucio era stato dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato per degli accertamenti. "Era in forma, stava bene, ha passato un po’ di tempo al bar con gli amici e anche la sera era tranquillo. Poi nella notte se ne è andato, lasciandoci tutti più soli". "Per Lucio la musica era dedizione e impegno, era vita per lui, lo ha aiutato a rinascere varie volte – prosegue Vincenti -. Ci siamo conosciuti 30 anni fa quando dal Salento sono venuto a Modena, e non ci siamo mai più separati. Da 20 anni avevamo rifondato il ‘Free Quintet’: io e lui eravamo i perni, sempre presenti, poi chiamavamo vari musicisti a suonare". Dalla ‘Contrada delle Scimmie’ a fine anni Novanta al ‘Centrale 66’, a Modena: tutti i locai della città e della provincia li hanno sentiti esibirsi. "Oltre 2000 concerti insieme, nel 2005 un record: 230 esibizioni. Sempre insieme. Quest’anno, per tutto l’inverno abbiamo proseguito i concerti jam del lunedì con la jam session aperta a tutti i musicisti e cantanti da ‘Centrale 66’. È stata una stagione di concerti molto positiva, andata oltre le aspettative e che abbiamo concluso in aprile con una grande festa con anche Lucio Bruni al pianoforte, Enrico Lazzarini al contrabbasso e Andrea Burani alla batteria". Tanti i progetti in cantiere e molte le aspettative, oltre ai concerti da riprendere: "Stava per uscire, tra dicembre e gennaio, un nostro disco – prosegue Vincenti –. Eravamo felici, un sogno che avevamo da tempo; inoltre avevamo anche già girato il video e Lucio fremeva per vederlo montato… Ora non possiamo che andare avanti a suonare, per lui, in suo onore". "E’ stato l’insegnante di metà dei musicisti di Modena e provincia – commenta il chitarrista -. Oltre alla sua immensa professionalità, sapeva trasmettere amore e passione per la musica, il tutto unito alle sue qualità di persona buona, rispettosa, generosa". Deve i suoi primi passi nell’universo del pianoforte anche il cantante Vinicio Capossela: "Negli anni Novanta quando Vinicio stava a Modena è stato Lucio ad insegnargli e trascrivergli le prime canzoni. Capossela lo ha citato in un suo libro: da lui ha imparato i colori degli accordi, quelli maggiori sono azzurri, quelli minori invece virano al blu". Da questa mattina alle 10 la camera ardente sarà aperta da Terracielo Funeral Home a Modena: qui si svolgeranno le esequie martedì alle 15.