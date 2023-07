M5S e FI contro la svendita di Aimag, "Tutelare i cittadini!"

"La decisione di svendere Aimag ad Hera è stata presa con totale disprezzo degli interessi dei cittadini coinvolti che rischiano di subire un peggioramento dei servizi e un aumento delle tariffe" è il duro commento di Nicoletta Magnoni, Monica Medici, Eros Andrea Gaddi, Paolo Lugli, Rita Capelli, Andrea Rossi, consiglieri comunali M5S bacino Aimag, e del coordinatore provinciale M5s Massimo Bonora. "È necessario ora – proseguono gli esponenti pentastellati – che i partiti politici si impegnino in maniera coesa e decisa per tutelare gli interessi dei cittadini. Questa vicenda, insieme ad altre che interessano l’Area Nord della provincia, dimostra ancora una volta che l’unica via per tutelare il territorio è l’unità di intenti e di azione. L’esempio rappresentato su Aimag, dove M5s, Pd, Sinistra e Destra hanno trovato unità di intenti agendo di comune accordo e spinti dalla reale volontà di mantenere il controllo pubblico, sottolinea l’importanza per argomenti che impattano sul cittadino di superare le divisioni ideologiche per lavorare insieme per il bene comune". Dal fronte Forza Italia, invece, per bocca di Antonio Platis, capogruppo in Provincia di Modena, Mauro Neri, capogruppo Fi in Ucman, e Michel Stefani, capogruppo centrodestra Concordia, arriva l’invito "a togliere la delega al bilancio in Ucman al sindaco di Concordia Luca Prandini". "Non basta – affermano i forzisti rivolgendosi al Pd – boicottare le feste dell’unità. Se i sindaci della Bassa vogliono dare un segnale vero procedano immediatamente alla revoca delle deleghe Ucman a Prandini, poiché non può più rappresentare gli interessi di questo territorio".

Alberto Greco