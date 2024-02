M5s, sull’alleanza niente sconti: "Il nostro candidato è Silingardi". Il Partito democratico è avvertito

La locomotiva del centrosinistra agganciata al Movimento 5 stelle viaggia spedita verso la coalizione larga? Neanche per idea. "I dialoghi sono appena cominciati – avverte il coordinatore provinciale dei pentastellati Massimo Bonora affiancato dai consiglieri comunali Enrica Manenti, Barbara Moretti, Andrea Giordani e Giovanni Silingardi –. Al momento non abbiamo riscontrato particolari difficoltà, ma adesso entreremo nel vivo e siccome qualcuno porta le cose per scontate vogliamo mettere in chiaro che senza accordo programmatico almeno sul alcuni punti minimi siamo intenzionati ad andare da soli: non ha senso costruire un’alleanza e poi litigare alla prima giunta: le trattative si fanno prima, non dopo". Addirittura in caso di divergenza non si parla neanche di primarie: "Andremo in autonomia e proporremo il nostro programma alle forze che vogliono condividerlo".

Tattica prevedibile di un movimento che dopo 5 anni di opposizione all’amministrazione Muzzarelli deve gradualmente far digerire alla propria base e a ai territori ( si vedano Carpi e MIrandola) l’accordo con i Dem oppure reale determinazione a non precludersi alcuna strada? Per far capire che si fa sul serio ecco anche già pronto il candidato sindaco: il consigliere comunale e avvocato Giovanni Silingardi. "Stiamo condividendo la nostra idea di città con il candidato del Pd Massimo Mezzetti – spiega il designato – qualora dovessimo raggiungere un’intesa procederemo a quello che secondo noi non sarebbe un ‘passo indietro’, ma un ‘passo dentro’, attraverso il trasferimento del nostro programma 2024 che abbiamo già pronto, all’interno dell’alleanza", annuncia mostrando una cartellina con la copertina gialla e il simbolo dei 5 stelle. "Altrimenti io ci sono".

E tuttavia un accordo di massima pre-elettorale con le parole non è poi così difficile. Come fare a capire se davvero c’è la volontà da entrambe le parti di convergere sui contenuti? "Chiediamo una chiara visione di città attraverso alcuni gesti di buona volontà che è possibile attuare già da adesso". Un esempio? La mano tesa da parte della maggioranza cittadina del Pd e e dell’amministrazione sui rifiuti: "Sul tema è stato approvato un ordine del giorno che prevede un tavolo di negoziazione tra le parti, che noi avremmo preferito che si facesse prima, ma comunque anche adesso può servire. Occorre procedere verso il superamento dell’inceneritore, progredendo nella raccolta differenziata senza fretta (ad oggi non è stato fatto), separando il soggetto che smaltisce dal soggetto che raccoglie, coinvolgendo i cittadini nel percorso (non è stato fatto), introducendo una tariffazione puntuale che conduca a una raccolta porta a porta integrale sostenibile e vantaggiosa per i modenesi, mettendo in campo un crono-programma chiaro per arrivare anche prima del 2034 alla chiusura del termovalorizzatore". Altro punto centrale è il potenziamento del trasporto pubblico: "In questo senso però il ritorno in Comune della gestione diretta della sosta al Novi Park è fondamentale: perché se si vuole per esempio togliere una striscia blu e fare una pedonalizzazione del Sant’Agostino si può fare, ma prima bisogna prolungare la convenzione a Modena parcheggi".

Quindi il tema del Polo logistico alla Sacca: "Il sogno è che si creino le condizioni perché non debbano più nascere comitati come quello di Villaggio Europa. Hanno fatto un lavoro meraviglioso, ma sono stati costretti: prima si parte dai bisogni di un territorio e dalla sue condizioni, poi si assumono delle decisioni. Alla Sacca è stato fatto il contrario. A proposito del parcheggio agli orti urbani, è necessario potenziare il verde, sull’area ex Pro Latte si privilegi il verde".

Gianpaolo Annese