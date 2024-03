M5s, trattative con Pd e civiche. Ma non c’è una linea comune

Con le prossime elezioni amministrative cambierà il volto modenese del Movimento 5 Stelle che, abbandonata l’idea dell’antagonismo che ha contrassegnato i suoi esordi sulla scena politica, con l’arrivo al vertice di Giuseppe Conte si sta trasformando in una vera forza politica, pronta a strutturarsi territorialmente e anche ad alleanze.

E questa scelta spinge verso la ricerca di un radicamento – nonostante presenze a macchia di leopardo nei maggiori consigli comunali della nostra provincia (Modena, Carpi, Mirandola, Finale, Castelfranco, Formigine, Maranello ecc.) – che i pentastellati non hanno avuto, una circostanza che ha prodotto un elevato scarto tra consenso raccolto nelle elezioni politiche e voto delle amministrative.

Oggi si cerca di colmare con una "virata" verso accordi col Pd e la sinistra, ma la costruzione di alleanze sta rivelando una frattura profonda tra due anime presenti nel movimento.

Ne sono esempio nella Bassa modenese l’uscita di Nicoletta Magnoni che per Mirandola ha esplicitamente escluso possibilità di accordi col Pd. "Chi ha causato problemi – ha detto Magnoni – non si può proporre per risolverli, senza neppure fare autocritica e chiedere scusa ai cittadini". Più aperto al dialogo con Pd e sinistra il collega di Finale Mattia Veronesi, attuale presidente del Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, secondo il quale "il movimento – afferma – non appoggerà mai il centrodestra. Non ci sono né ci saranno dialoghi in quel senso".

E, intanto, nell’Area Nord esponenti della prima ora del M5s si ritrovano in una amministrazione civica di centrodestra a San Felice, guidata da Michele Goldoni, dove oltre ad un consigliere, Paola Ferrari, esprimono anche l’assessore Giorgio Bocchi. Ma il percorso di avvicinamento al centrosinistra incontra ostacoli anche in altre realtà come testimoniano gli abbandoni a Carpi di Monica Medici e a Soliera di Rita Capelli e Andrea Rossi, accusati gli ultimi dai vertici provinciale e regionale di "cronica mancanza di attivismo", che renderebbe anche "impossibile la formazione di una lista elettorale M5s". La situazione modenese del movimento, dunque, appare poco omogenea.

"Fermo restando che abbiamo trattative in corso e che, senza le opportune garanzie sulle basi del nostro programma o dei punti inderogabili che stiamo trattando, le cose potrebbero cambiare – spiega il coordinatore provinciale Massimo Bonora –, siamo in trattativa di coalizione con il Pd e le varie componenti dell’area progressista (quest’ultime possono variare a seconda dei comuni) a Modena, Sassuolo, Formigine, Castelfranco Emilia".

Qui pare vicina la eventualità di una intesa che porti il movimento ad apparentarsi sui nomi dei sindaci proposti dal centrosinistra. Altrove, come a Maranello, Nonantola, Savignano, Spilamberto, Castelvetro, Fiorano, Mirandola, dove "le trattative sono aperte e in corso di valutazione" le decisioni non sono ancora state prese e i contrasti che – nel corso di questa legislatura – hanno marcato la distanza tra rappresentanze consiliari pentastellate e Pd potrebbero determinare il fatto che il M5s "vada in coalizione con delle civiche o anche da soli – spiega Bonora –. Per Carpi, come per Soliera, diventa già più complicato fare la lista e stiamo valutando la cosa migliore, ma non è certo che riusciremo a presentarci. Lo stesso vale per i comuni non citati".