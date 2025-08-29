Ma c’è anche chi dice no: "Incompatibile con la storia"

Non è stato accolto positivamente da tutti l’avvio del ‘Mutina center beach volleyball event’, torneo Wevza inaugurato ieri sera in piazza Roma che fino a domenica vedrà sfidarsi – nel campo appositamente allestito a pochi passi dal Palazzo ducale – diciannove coppie maschili provenienti da Italia, Germania, Belgio, Olanda e Svizzera. Chi è critico rispetto alla manifestazione parla dell’utilizzo indecoroso di una delle piazze storiche più importanti della città. La prima denuncia è partita da Italia Nostra.

"Utilizzare questo spazio per un evento sportivo con tanto di sabbia portata con i camion – commenta Giovanni Losavio, presidente della sezione modenese di Italia Nostra – ci pare del tutto incompatibile con il carattere storico di Piazza Roma". Anche l’ex ministro Carlo Giovanardi ha ribadito quanto sottolineato da Losavio. "Come ha giustamente osservato Italia Nostra – ha dichiarato – è incomprensibile la scelta di trasformare la storica piazza Roma in una finta spiaggia per incontri di beach volley, con tribune montate per ottocento spettatori, con tanto di annessi stand di cocktail bar, bevande, cibi e servizi igienici mobili". Giovanardi ha rivolto un appello al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. "Non si capisce il perché di questa scelta quando al parco Novi Sad ci sono già tribune permanenti e un enorme spazio prospiciente per ospitare manifestazioni di questo tipo. Chiediamo al sindaco di assumere l’impegno di non utilizzare più in futuro siti così importanti e prestigiosi per manifestazioni che possono trovare adeguate sistemazioni in altre parti della città".

Pronta la replica degli organizzatori. "Il torneo internazionale Mutina Center – ha fatto sapere il comitato organizzativo dell’evento – nasce con l’obiettivo di arricchire il contesto sportivo e sociale della città di Modena. La scelta di posizionare un campo da beach volley in piazza Roma vuole essere un valore aggiunto per l’evento e per il territorio, in linea con una pratica ormai diffusa in tutto il mondo: basti pensare che il torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024 si è svolto ai piedi della Torre Eiffel. Senza alcun intento di paragone con le Olimpiadi, crediamo che portare lo sport in un luogo iconico significhi valorizzare Modena e offrire un’occasione di aggregazione e promozione per la città".

Jacopo Gozzi