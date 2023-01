Ma il 10% conferirà sul suolo pubblico

1

Il 90% ha gli spazi

Per i palazzi che hanno le caratteristiche giuste, circa il 90% di quelli del centro, la raccolta potrà essere condominiale con i contenitori delle diverse frazioni (organico, plastica, carta e vetro) collocati negli androni. Per i residenti negli edifici nei quali non è possibile realizzare la raccolta condominiale sarà organizzata una raccolta domiciliare con esposizione sul suolo pubblico, nel rispetto di un calendario.

2

L’alternativa sui viali

Accanto alla raccolta condominiale rimane sempre, per tutti, la possibilità di utilizzare liberamente i cassonetti stradali (indifferenziato, organico potature e vetro) presenti sulla cerchia dei viali e nel resto del Comune. Infatti, anche gli utenti del centro storico, il 70% dei quali avrà una batteria di cassonetti entro i 200 metri, saranno dotati della Carta Smeraldo che consente questo tipo di conferimento.