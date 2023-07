Ma in otto mesi balzo di 11 punti "Con il nuovo sistema già saliti al 71%"

La raccolta differenziata, dopo l’introduzione del nuovo sistema, è salita dal 60 per cento dell’ottobre 2022 al 71 (ultimo dato aggiornato al 30 giugno), un’impennata di 11 punti. La differenza è ancora più apprezzabile se si considera che nel 2010 la raccolta nel comune di Modena era al 49 per cento: in otto mesi in pratica si è registrato lo stesso balzo che si è avuto in 13 anni.

I dati sono emersi ieri sera nel corso della presentazione di Hera alle commissioni Seta e Risorse del Comune sull’andamento dei nuovi servizi ambientali in città. Continuando nell’analisi emerge che confrontando il dato mese su mese (giugno 22 su giugno 2023) l’incremento è ancora più alto, il 12,7%. "Dunque – è stata la considerazione della multiutility – con una parte di città in cui deve entrare a regime il nuovo modello, già oltre la metà dell’obiettivo finale di progetto (differenziata al 79%) è stato conseguito".

Significativo anche il drastico calo degli abbandoni. "Le azioni migliorative, unite alla grande attenzione dimostrata dalla maggioranza dei modenesi, stanno dando i risultati attesi". Le errate esposizioni di carta e plastica scendono dalle circa 900 di maggio alle circa 250 di giugno e nei quartiere 1 e 4, "dove i nuovi servizi ormai sono a regime, le segnalazioni di abbandono sono scese dalle circa 120 al giorno di inizio maggio (fra Q1 e Q2) alle meno di 40 degli ultimi giorni di giugno".

Gianpaolo Annese