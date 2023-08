"Ma la pista riservata all’hockey servirà solo per l’attività giovanile

Sentimenti diversi si alternavano al termine dell’appuntamento di ieri mattina, indetto dal Comune di Modena, che voleva illustrare lo stato d’avanzamento dei lavori di riqualificazione degli storici padiglioni A e B del PalaMolza, impianto innegabilmente storico, ma che da quasi cinque anni non era più nella disponibilità delle società modenesi. Da un lato l’innegabile soddisfazione del sindaco Muzzarelli e dell’assessore Baracchi, per l’ormai vicina ultimazione dei lavori al Padiglione B, dotato di un nuovo bellissimo tetto di legno, di un brillante pavimento in taraflex, il tutto dichiaratamente orientato all’attività della pallamano, che verrà completato con tribune, e che come dice l’assessore Baracchi "dota finalmente Modena di un impianto di pallamano da serie A, nel quale peraltro è stato tracciato anche un campo da pallavolo, che potrà essere utilizzato al bisogno". Poco invece è stato fatto per lo storico Padiglione A (nella foto), la prima pista coperta d’Italia "nel quale è stato fatto soprattutto un restyling – chiarisce il sindaco – atto a mantenere la struttura, e preservarne l’innegabile ed importante storicità: sono state sostituite le parti del tetto rovinate dal tempo, sarà implementato l’impianto di illuminazione e ovviamente sarà riposizionata la tribunetta laterale, oltre alla ritinteggiatura completa del padiglione, ma di fatto si tratta di un pezzo di storia dello sport modenese, e come tale l’abbiamo voluto preservare" E’ quindi possibile che venga intitolato ad Aldo Baraldi, come richiesto anche su queste colonne? "E’ fattibile", conclude Muzzarelli, dopo un cenno di conferma da parte della Baracchi che chiarisce: "Abbiamo già parlato con la famiglia, ottenendone sostanzialmente il benestare, anche se c’è un iter da seguire". Rimane il disagio per un lavoro che evidentemente è stato fatto a metà, perché chi si aspettava un rifacimento dell’impianto hockeystico è stato deluso, con la pista che non verrà rifatta, ma solo lavata, anche se, essendo vecchia di vent’anni, è in condizioni precarie: in sostanza non ci si potrà fare altro che attività giovanile, senza che l’hockey modenese possa sperare di portarvi la A1: "In realtà Modena l’impianto da A1 ce l’ha già – chiarisce l’assessore Grazia Baracchi – ed è il PalaMadiba, impianto che la Federazione potrebbe omologare". "In realtà la speranza dell’Amatori 1945 – ribatte Gianluigi Moncalieri, presidente del sodalizio gialloblù – sarebbe quella di poter tornare al PalaRoller della Sacca, unico impianto cittadino veramente idoneo alla serie A1: il PalaMadiba ha troppi problemi tecnici (pista grandissima e tribune con scarsa visibilità, e di ordine pubblico, con una unica entrata), per ottenerne l’omologazione Federale, e sono convinto che, con l’aiuto del Comune, si potrà trovare un accordo con la Polisportiva Sacca, mentre al PalaMolza, magari intitolato ad Aldo Baraldi, potremo ripartire con l’attività giovanile, in collaborazione con l’Avia Pervia Hockey".

Riccardo Cavazzoni