Ma non dovevano ripartire i concerti allo stadio Braglia?

Non dovevano ricominciare i concerti allo Stadio Braglia? Perché l’altro giorno nel dubbio ho cercato su Google ma non è venuto fuori nulla. Ricordavo che Tiziano Ferro alla fine aveva deciso di esibirsi a Bologna, e per me nessun problema perché diciamo che non è uno dei miei cantanti preferiti, ma non pensavo non ci fosse nient’altro! Credo che i concerti vadano calendarizzati adesso, quindi mi sento di poter dire che allo stadio nel 2023 vedremo ben poco, anzi non vedremo proprio nulla. Peccato, perché avevo pensato che si potesse tornare ai tempi belli quando qui suonavano i Nirvana e i Pink Floyd. Ma lo sapevo che erano solo parole.

Saluti

Marcello