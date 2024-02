"Ma quanto è attuale Omero . Svela la ferocia che è in noi"

Mostrare ‘l’eterno uguale che ritorna’ e quel ‘decadimento macabro del nostro Occidente’. Questa è la sfida di ‘Iliade. Il gioco degli dei’, spettacolo ispirato al poema di Omero riscritto e messo in scena da Alessio Boni insieme al suo gruppo teatrale il Quadrivio, formato da Roberto Aldorasi, Francesco Niccolini e Marcello Prayer. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 16 al Teatro Comunale di Carpi. L’allestimento segna il ritorno a Carpi di Alessio Boni, che giusto tre anni fa, durante la clausura per Covid-19, su questo palcoscenico provò e realizzò con Marcello Prayer l’indimenticabile streaming di ‘Anima smarrita’, letture dalla ‘Divina commedia’. "La grande attualità dell’Illiade – afferma Boni – sta nel fatto che lì dentro c’è già tutto, noi non abbiamo creato nulla. Circa 3500 anni c’è stata la guerra delle guerre che per dieci anni ha visto opposti i greci ai troiani, come raccontato da Omero che ce l’ha tramandata, con i suoi eroi e le divinità. Oggi, appena usciti dal lockdown, siamo entrati in più guerre con gli oligarchi che fanno il bello e il cattivo tempo. Non è cambiato nulla. Anzi, a dirla tutta, un tempo si era più coraggiosi perché ci si sfidava a petto nudo e con gli scudi, ora con i servizi segreti, i droni e la tecnologia". Lo spettacolo è stato pensato più di quattro anni fa, prima della pandemia: "Già sentivamo una elettricità strana nell’Occidente, un lento ma inesorabile decadimento. Oggi pensiamo di essere tanto diversi ma in realtà basta pochissimo per far scattare fuori la ferocia, la sete di potere e denaro non è cambiata se non nelle modalità. Ora siamo appesi a un filo, la pace è solo un fatto politico se fossimo negli anni Trenta, forse saremmo in guerra".