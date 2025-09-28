Mac Mazzieri di Pavullo, su il sipario. Nove tappe, da De Summa a Riondino

Dalla prosa alla musica, passando per l’operetta e la danza: è una proposta ricca e variegata quella della stagione teatrale 2025/2026 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo, curata da Ater Fondazione in collaborazione con l’amministrazione comunale. Nove gli spettacoli – dal 4 novembre al 16 aprile 2026, sempre con inizio alle 21: a inaugurare il cartellone sarà ‘Biglia - palchi in pista’, con la sonorizzazione del film ‘Sherlock Jr’ di Buster Keaton, a cura di Enrico Gabrielli e Collettivo Soundtracks 2025, in collaborazione con il Centro Musica di Modena. Il 20 novembre ecco il primo spettacolo di prosa: ‘Rette parallele sono l’amore e la morte’ di e con Oscar De Summa, uno spettacolo che intreccia memoria e fisica quantistica, amore e perdita, interrogandosi sui legami che resistono al tempo e alla morte.

Il terzo appuntamento è con l’operetta, con la compagnia di Corrado Abbati che l’11 dicembre, in occasione del centenario della sua scrittura, porta sul palco ‘Cin-Ci-Là’ di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato. Il 2026 si apre il 5 febbraio all’insegna della danza contemporanea con ‘Fellini, la dolce vita di Federico’, una produzione Balletto di Siena con regia e coreografia di Marco Batti. Creato per il centenario della nascita del grande regista riminese, la Compagnia gli rende omaggio sulle note dei compositori che hanno saputo tradurre in musica l’immaginario del regista: Nino Rota, Nicola Piovani, Max Richter. In occasione dello spettacolo tornerà la Mac Dance Week, una settimana dedicata alla danza in collaborazione con le scuole di danza Dia, Le Muse, Area Fitness e il Comune. Ancora prosa il 10 febbraio, con Tindaro Granata e Lucia Lavia protagonisti di un nuovo adattamento del classico di Molière ‘Il malato immaginario’, mentre il 24 febbraio va in scena ‘Capitolo Due’, una delle commedie più acclamate del drammaturgo americano Neil Simon. Michele Riondino è regista e interprete di ‘Art’, la commedia più rappresentata di Yasmina Reza: tre uomini mettono a nudo se stessi tra sarcasmi, nevrosi e risate amare. Il 19 marzo ultimo appuntamento con la prosa: Saverio La Ruina è autore, regista e interprete di ‘Via del Popolo’.

Lo spettacolo sarà audiodescritto per le persone con disabilità visiva, a cura del Centro Diego Fabbri Ets. Il 16 aprile, gran finale con il concerto della musicista cubana Ana Carla Maza con il suo Trio. In occasione dello spettacolo si svolgerà la seconda edizione di Mac Music Week. Il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri rinnova la sua adesione a Sciroppo di Teatro®, il progetto lanciato da Ater Fondazione, che promuove il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.