Mac Mazzieri ha lasciato il segno

Pieri*A Modena possiamo vantare la presenza di tanti artisti che hanno lasciato un segno importante, come è stato per il pavullese Mac Mazzieri, e le istituzioni del territorio sono impegnate a valorizzarne il lavoro: la bella mostra che il Comune ha organizzato in San Paolo è un omaggio all’artista ed è anche un bel regalo per la città. Mettere in luce gli artisti locali di spessore è un tema che abbiamo ben presente come Fondazione Ago e sul quale ci confrontiamo con le istituzioni culturali della città, a partire dai soci fondatori: con il Comune, con Unimore, con Fondazione di Modena. Tra gli obiettivi di Ago, infatti, c’è anche la valorizzazione del patrimonio fotografico e artistico dei soci fondatori, un’opportunità per rileggere una stagione straordinaria, quella in cui le arti visive hanno saputo dialogare e generare un modello culturale vivo, ancora oggi fertile di ispirazioni. Un patrimonio, che conta anche molte opere di artisti locali e che non è solo testimonianza, ma anche visione. E ciò grazie alla capacità predittiva di collezionisti, appassionati e amministratori, che, negli ultimi decenni del Novecento, hanno saputo investire nella produzione artistica, riconoscendone il valore e contribuendo a costruire un’identità culturale solida, con radici ben salde nel territorio e uno sguardo nazionale e internazionale. Fondazione Ago guarda al futuro, certo, ma lo fa con la consapevolezza che la memoria, se curata e condivisa, è la vera chiave per l’innovazione. Valorizzare questo patrimonio, dare spazio agli artisti di queste terre significa riconoscere la qualità e la coerenza di un linguaggio artistico che ha saputo interpretare e raccontare un’epoca. E forse, è proprio da qui che può partire una nuova narrazione che - come in passato - riesca a valorizzare le giovani voci emergenti, con uno sguardo aperto e sovralocale. Le competenze di Fondazione Ago, quindi, sono a disposizione della città per collaborare nell’individuare i modi e i luoghi in cui questa attenzione si può concretizzare nella maniera più efficace e coerente. Come è avvenuto, per esempio, con l’inaugurazione della nuova ala del Palazzo dei Musei con la mostra di Franco Fontana in collaborazione con l’allora Fmav.

*Presidente di Fmav