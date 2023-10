"Macchina Pd in moto da luglio. Tanta partecipazione agli incontri"

Verso le elezioni amministrative 2024: la segretaria cittadina del Pd, Daniela Depietri, interviene a tutto tondo sulla situazione che si sta delineando, anche alla luce dei tre incontri del percorso di ascolto e confronto, ‘Io, Noi, Carpi’. Un punto sulla coalizione e una replica diretta alle recenti parole di Simone Tosi, portavoce del sindaco, che ha parlato di partito in "ritardo".

Depietri, ad agosto ha detto "ora siamo in ascolto della città, e organizziamo incontri tematici da cui nasceranno i punti del programma": che bilancio può fare degli incontri?

"I primi tre appuntamenti sono stati davvero molto partecipati, con oltre 180 cittadine e cittadini, di ogni età. Si è respirata una gran voglia di partecipazione, di fare la propria parte per contribuire direttamente al futuro della città. Insomma, l’inizio è stato davvero incoraggiante".

A che punto siete con la composizione della, per citare sempre le sue parole, "coalizione di centro sinistra che si presenterà a chiedere la fiducia dei carpigiani"?

"Per quanto riguarda la coalizione, stiamo seguendo un percorso votato all’unanimità nell’assemblea del Pd, e per questo nelle prossime settimane saremo impegnati con un secondo giro di incontri con quelli che ci auguriamo saranno i nostri futuri partner nella coalizione di governo della città".

Sotto questo aspetto, come sono andate le interlocuzioni con Movimento 5 Stelle, Carpi Futura, Italia Viva, Sinistra Italiana e Verdi e con le civiche?

"Ci stiamo confrontando: con alcuni posso dire che c’è grande sintonia, e con altri stiamo portando avanti un’interlocuzione non solo a livello locale ma anche provinciale".

Cosa pensa delle critiche di Tosi su tempi e modalità di costruzione della coalizione?

"Stupisce che sia proprio il portavoce del sindaco in carica a dichiarare contendibile la città. Per amor di verità, occorre inoltre ricordare che Simone Tosi non ricopre alcun ruolo di dirigenza all’interno del Pd di Carpi. In ogni caso, le proposte e i suggerimenti degli iscritti sono sempre ben accetti".

Per Tosi con "45 giorni utili a disposizione sarà difficile costruire la coalizione, trovare candidati autorevoli, fare campagna elettorale e coinvolgere il popolo". Qual è la sua posizione al riguardo?

"La mia posizione è quella espressa all’unanimità dall’assemblea degli iscritti. 45 giorni sarebbero pochi se partissimo ora, ma noi siamo già in moto da luglio. Infatti, stiamo incontrando le cittadine e i cittadini, che stanno rispondendo alla chiamata, portando idee, punti di vista, proposte. Abbiamo sempre detto che, prima del ‘chi’, occorre stabilire il ‘cosa’, e per questo stiamo raccogliendo il contributo di tutti. Fatto questo, sarà il momento di scegliere il candidato: se si troverà la sintesi su un solo nome, lo annunceremo, e se invece dovesse darsi il caso di due o più contendenti, indiremo le primarie aperte di coalizione".

Maria Silvia Cabri