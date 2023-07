Macchine ceramiche da record "Fatturato oltre i due miliardi Ma servono figure specializzate"

di Gianpaolo Annese

Nuovo record per il settore dei costruttori di macchine e attrezzature per ceramica: ha chiuso il 2022 per un fatturato consolidato di 2 miliardi e 350 milioni di euro, con una crescita sul 2021 del 14,5%. Una performance oltre le aspettative resa nota ieri nell’ambito dell’Assemblea annuale dei Soci dal Centro Studi Mecs – Acimac che ogni anno fotografa l’andamento del comparto. "Assistiamo a un risultato straordinario maturato in un anno assolutamente complicato. Sorge spontaneo chiedersi che performance avremmo registrato senza lo shortage di materie prime e l’incremento dei costi energetici che hanno zavorrato l’intero 2022 – ha spiegato il presidente di Acimac Paolo Lamberti –. Il nostro settore dimostra così non solo una salute strutturale che ha permesso di reggere i colpi della pandemia e dei suoi riverberi economici, ma anche la capacità di rilanciare, di farsi trovare pronti, grazie a tecnologie che permettono ai clienti in giro per il mondo tutta una serie di vantaggi, come la qualità e l’efficienza energetica, un driver quest’ultimo a cui i nostri clienti hanno sicuramente prestato particolare attenzione da un anno a questa parte".

Non solo luci comunque. Il presidente nel corso della tavola rotonda ‘Modello Emilia’ ha rimarcato come "la concentrazione dell’innovazione e della redditività riguardi soprattutto le grandi imprese del settore. Le grandi aziende nel nostro caso hanno un fatturato per addetto di 386mila mentre le piccole (sotto i 5 milioni di euro) di 176mila euro: vuol dire che vi è una polarizzazione crescente tra aziende grandi che possono fare innovazione, andare sui mercati internazionali, essere leader nel loro ambito, e poi ci sono sempre più micro-aziende spesso in difficoltà di crescita". Che fare? La strada maestra è quella delle aggregazioni. "Le grandi diventano sempre più grandi perché riescono a essere protagoniste anche nei mercati lontani, le più piccole sono costrette a lavorare in ambito locale, con maggiori difficoltà, e spesso sono al traino delle grandi: tutto questo in un contesto di profondi cambiamenti del mercato". A questo si aggiunga la difficoltà a reperire manodopera specializzata: "L’arrivo finalmente di Its Maker, istituto tecnico superiore rivolto ai giovani diplomati che intendono svolgere corsi tecnici biennali in linea con i reali fabbisogni del mondo del lavoro, è una buona notizia, seppure tardiva perché noi avremmo bisogno di queste figure domani".

Spostandoci sui dati del comparto, l’export delle imprese italiane ha generato un fatturato pari a 1,69 miliardi di euro, il più alto di sempre. La percentuale sull’intero giro d’affari è pari al 72%, mentre la variazione positiva sull’anno precedente sfiora il +10% (+9,9). L’Unione europea resta saldamente in testa come bacino di riferimento per il Made in Italy con 535 milioni di fatturato, con un balzo pari al 26,9%. Quasi una macchina italiana su tre (31,6% del totale) viene venduta nei paesi dell’Ue. Le vendite sul mercato italiano sono aumentate del +27,4%, dai 515 milioni di euro nel 2021 ai 656 milioni di fine 2022. Anche in questo caso di tratta del valore più alto da quando viene effettuata l’indagine statistica. Il mercato domestico rappresenta il 28% del fatturato totale.

Sul fronte occupazionale nel 2023 il numero degli occupati del settore cresce ancora, dopo l’incremento del 2021. Si registra un aumento di 113 unità, per una crescita percentuale dell’1,5%. Il numero complessivo sale dai 7212 occupati del 2021 ai 7325 del 2022: l’aumento degli organici è concentrato nelle realtà più grandi e strutturate, mentre le aziende medio-piccole registrano un calo di addetti.