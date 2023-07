Macchine packaging, ancora record Il leader di Confindustria Bonomi: "Più fondi per le imprese alluvionate"

di Paolo Tomassone

"Io ho uno stabilimento a Mirandola che ha subito i danni del terremoto nel 2012 e uno a Nonantola allagata nel 2020. Capisco benissimo cosa si prova" in queste settimane in Emilia-Romagna, dove centinaia di famiglie e imprenditori sono rimaste colpite dall’alluvione, dalle frane e dagli smottamenti. Ora "è stato finalmente nominato Figliuolo verso cui ho una stima infinita per il piano vaccinale che è riuscito a realizzare" durante l’emergenza Covid. Ma al commissario "va data la possibilità di operare come lui sa fare". È il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a incalzare il governo affinché non lasci la macchina degli aiuti senza gli strumenti necessari per lavorare. "Sono stati stanziati fondi che non sembrano in linea con i danni stimati dalla Regione, auspico sia solo l’inizio, ad aggiungere si fa sempre tempo". Ma "bisogna intervenire subito". Lo ha detto davanti a una platea di imprenditori riuniti ieri a Baggiovara per l’annuale assemblea di Ucima, l’Unione costruttori di macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio. "Le imprese ce la possono fare, si aiutano, e le associazioni possono fare tanto in questo senso – ha aggiunto Bonomi –. Ma non dimentichiamoci che in queste tragedie ci sono delle persone che perdono tutto e non possono aspettare mesi, hanno bisogno che si facciano interventi immediati".

L’assemblea è stata l’occasione per fare il punto sull’andamento di uno dei settori che trainano l’economia nazionale. In questo delicato contesto economico, le imprese che producono macchine per il confezionamento nel 2022 hanno fatto registrare un traguardo storico, con un fatturato in crescita del 3,6% pari a oltre 8,5 miliardi di euro e un giro d’affari cresciuto di circa mezzo miliardo in appena quattro anni nonostante la crisi pandemica e i disordini geopolitici che hanno provocato un aumento dei prezzi delle materie prime a dei costi dell’energia. Con oltre 600 aziende e 37mila addetti, il settore rappresentato da Ucima continua a essere protagonista nel mondo, grazie alle esportazioni in altri paesi europei, l’Asia e il Nord America. "Siamo un settore resiliente, che è riuscito a crescere nonostante mille difficoltà, certamente meritiamo più attenzione da parte delle istituzioni e del governo – ha commentato il presidente di Ucima, Riccardo Cavanna, nel corso della presentazione ai soci dell’indagine statistica –. Magari non siamo sexy come il comparto dell’abbigliamento e del design, ma siamo fondamentali per economia e manifattura italiana". Aziende – come hanno ribadito ieri nella sede di Ucima – che non chiedono elemosine, ma risposte concrete da parte dei decisori politici che devono "mettere a terra" i fondi del Pnrr in un’ottica, però, di lungo periodo. "Le nostre prospettive di sviluppo in genere hanno piani da tre a cinque anni – ha precisato Cavanna –. Gli incentivi sull’industria 4.0, che sono stati molto importanti e hanno permesso al mercato interno di crescere del 10%, venivano garantiti di anno in anno generando incertezza tra gli operatori". Grandi industrie e, soprattutto, piccole e medie imprese ora chiedono al governo un "cambio di paradigma" per avere gli strumenti necessari ad affrontare le sfide future in un mercato che cambia.

"Con i tassi di interesse in crescita e un commercio mondiale in rallentamento – spiega il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Marchesini – si presentano nubi all’orizzonte economico. Il rischio è che senza un robusto piano di investimenti gli imprenditori smettano di investire, come sta accadendo in parte in Italia. L’aumento tassi di interesse annunciato dalla Bce è una ricetta che può andare bene se affiancata da un robusto piano di politica industriale". Purtroppo a livello europeo i segnali non sono incoraggianti, a giudicare dalle normative della Commissione europea per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che penalizza sensibilmente chi opera nel mondo degli imballaggi. "Serve una serietà di approccio non ideologico, come invece viene portato aventi in questo momento dal commissario Timmermans – ha detto Bonomi –. Noi siamo primi in Europa per tecnologie del riciclo" e "abbiamo raggiunto gli obiettivi dell’Unione europea previsti per il 2030 con nove anni di anticipo" tanto che "noi ricicliamo il 73% dei materiali".