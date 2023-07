Macchine per ceramiche: ricavi boom nell’anno più difficile

di Gianpaolo Annese

Le macchine per ceramiche piazzano un altro record: 2,35 miliardi di fatturato nel 2022, il 14,5% in più sull’anno precedente. A trainare il giro d’affari di aziende concentrate per lo più in Emilia Romagna è l’export (il 72% del totale) che tocca quota 1,69 miliardi. Si tratta di un settore che conta 137 imprese con 7.325 addetti. Per il presidente di Acimac Paolo Lamberti si tratta di "un risultato straordinario maturato in un anno molto difficile".

Presidente, come è stato possibile?

"Il nostro settore ha dimostrato capacità di rilanciare, grazie a tecnologie che permettono ai clienti in giro per il mondo tutta una serie di vantaggi che da altre parti non trovano. Permangono però delle criticità".

Quali?

"La concentrazione dell’innovazione e della redditività riguarda soprattutto le grandi imprese del settore che possono fare innovazione, andare sui mercati internazionali, essere leader nel loro ambito, e poi ci sono sempre più micro-aziende spesso in difficoltà di crescita".

C’è un modo per farle crescere?

"La strada maestra è quella delle aggregazioni".

Come si possono favorire?

"Attraverso leggi e proposte già attive in diverse nazioni europee. Esistono dei distretti industriali in giro per il continente da cui possiamo prendere ispirazione, la loro capacità di aggregare".

Altre criticità?

"La difficoltà di reperire manodopera. L’arrivo finalmente di Its Maker, un istituto tecnico superiore rivolto ai giovani diplomati che intendono svolgere corsi tecnici biennali in linea con i reali fabbisogni del mondo del lavoro, è una buona notizia, seppure tardiva perché noi avremmo bisogno di queste figure già domani".

Lei ha rimarcato, per le imprese, la necessità di un potenziamento delle infrastrutture rimaste obsolete.

“Abbiamo una carenza di strutture rispetto ad altri comprensori europei (vedi la Spagna) e questo ci rallenta molto nel nostro modello di business che abbiamo all’interno del distretto. C’è necessità assoluta di dare la precedenza alla logistica e alla struttura dove per ’struttura’ non intendo solo le infrastrutture come le strade, ma anche le competenze, la formazione, l’investimento sui giovani".