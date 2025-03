Macchioni all’attacco:: "Niente consiglio comunale in marzo"

L’arrivo di un social media manager in Comune, incarico affidato dall’Amministrazione ad un professionista a fronte di una spesa di 30mila euro e la mancata convocazione, a marzo del consiglio comunale. Sono i temi a proposito dei quali Francesco Macchioni (foto), già candidato sindaco e capogruppo in consiglio comunale dell’omonima lista civica, attacca l’Amministrazione comunale.

Sul primo punto, rileva Macchioni, "il Comune ha già un addetto alla comunicazione. Perché allora questo costo extra? Mesini e la giunta lamentano tagli statali e un bilancio al minimo, ma trovano 30mila euro per un incarico del genere".

In proposito, aggiunge Macchioni, si parla di affidamento diretto, di scelta "discrezionale, con modalità poco trasparenti a partire dalla definizione della stessa come ‘piano strategico’ per i social dal 2025 al 2027". Le doglianze di Macchioni non si fremano qui, tuttavia: "Il sindaco decide di non convocare il consiglio comunale a marzo, interrompendo una consuetudine che, salvo la pausa estiva, vedeva l’aula riunirsi ogni mese". A un anno dall’insediamento, prosegue l’esponente della lista civica dall’Amministrazione "ci si aspetterebbero priorità definite e nodi sciolti, invece molto è bloccato in un limbo che nessuno sembra voler sbloccare".

s.f.