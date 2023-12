Macchioni: "Rispetto per la mia lista. Possiamo incidere sul voto"

"La mia candidatura è la continuazione logica di una scelta coerente col percorso, che insieme alla mia lista, abbiamo intrapreso a Sassuolo". Scende in campo anche Francesco Macchioni (nella foto), e mette in guardia il centrodestra: con la sua civica, nel 2019, prese un migliaio di voti e un seggio in consiglio, oggi chiede "rispetto politico per la nostra lista, perché possiamo incidere e avere la forza per essere anche autonomi". A tratti organico alla maggioranza, in altre occasioni – sul porta a porta, soprattutto – critico, Macchioni parla della volontà, da parte sua, "di proseguire con vigore il lavoro iniziato, superando le logiche di spartizione e interessi personali nelle scelte dei candidati da parte delle coalizioni di partiti, poiché ciò contribuisce all’astensionismo e alla poca fiducia nella politica. A breve – aggiunge Macchioni – sarà fisiologico mettere la fascia di capitano a qualcuno: in un contesto politico sempre più frammentato e caratterizzato da un diffuso scetticismo nei confronti dell’attuale sindaco e della politica locale, il ruolo della nostra civica, con un suo candidato, assume una rilevanza significativa. A chi mi chiede se sarò uno dei nomi per tutta la coalizione a ricoprire la carica di sindaco a Sassuolo, rispondo che nelle prossime settimane vedremo quali saranno le decisioni al tavolo del centrodestra, ma non vedo uno scenario senza di noi: è fondamentale riconoscere il nostro valore all’interno dell’attuale maggioranza a Sassuolo. Abbiamo dimostrato di essere una forza da non sottovalutare, capace di unire diverse realtà".