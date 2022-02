Unimore ospita un corso di perfezionamento post-laurea per formare laureati in materie scientifiche, già con una certa esperienza nelle discipline dell’Informatica (ingegneria dell’informazione, scienze matematiche e statistiche, economia, digital humanities), che vogliono approfondire conoscenze legate agli strumenti del machine learning, del deep...

Unimore ospita un corso di perfezionamento post-laurea per formare laureati in materie scientifiche, già con una certa esperienza nelle discipline dell’Informatica (ingegneria dell’informazione, scienze matematiche e statistiche, economia, digital humanities), che vogliono approfondire conoscenze legate agli strumenti del machine learning, del deep learning, della computer vision e delle loro applicazioni, direttamente spendibili nel mondo del lavoro. L’iniziativa ’School in AI: Deep Learning, Vision and Language for Industry’, in collaborazione con il centro Airi - AI Research and Innovation e di AImageLab del dipartimento di Ingegneria ’Enzo Ferrari’ prende il via domani, ed è la prima edizione di una scuola nata con il patrocinio e il finanziamento della regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto ’Advanced Schools in Artificial Intelligence in Emilia-Romagna’, coordinato da Unimore in collaborazione con Unibo e Unife ed il supporto di Democenter, di Nuova Didactica e di Demetra. I partecipanti ammessi riceveranno aggiornamenti riguardo a temi che spaziano dall’intelligenza artificiale applicata all’automotive, alla medicina e bioinformatica, alla robotica e alla finanza, con lezioni di esperti della multinazionale tecnologica Nvidia, grazie alla collaborazione con l’Nvidia AI Tech Center di Modena. "Il corso, seppure nella prima edizione in forma ridotta causa pandemia, ha già suscitato grande interesse – commenta la direttrice della scuola professoressa Rita Cucchiara –, poiché in poco più di due settimane sono state raccolte oltre 100 richieste di iscrizione, tra le quali sono stati selezionati i 30 studenti e 20 uditori provenienti da aziende del territorio. Da notare è stato il successo della partecipazione femminile, oltre il 30%".

a.g.