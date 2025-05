Madonna di Sotto vince il big match contro Audax Casinalbo e riapre la corsa promozione

MADONNA S.2

AUDAX C.1

MADONNA DI SOTTO: Carretti, Buono, Masi, Zunarelli, Pelorosso, Galantini, Masi A., Poggioli, Gazzotti, Toni, Pecorino. A disp. Balsano, Ferraresi, Bahiri, Hajbi, Nobili, Tazi, De Luca, Lajmi, Sala. All. Fullin

AUDAX CASINALBO: Benedetti, Gozzi, Bertelli, Martella, Oleari, Simonetti, Guidetti, Bondi, Baracchi, Lusvardi, Girardis. A disp. Cuoghi, Cosentino F., Cosentino A., Sassi, Casari, Mazzanti, Franzoni, Serra, Dotti. All. Sangermano.

Arbitro: Fiorito di Modena

Reti: 18’ Baracchi, 39’ Toni, 47’ Gazzotti

Note: espulso all’89’ Mazzanti

La Madonna di Sotto tiene ancora aperta la volta promozione della Terza "A" battendo nel big match la capolista Audax Casinalbo, che e +6 a 2 gare dalla fine avrebbe festeggiato con un pari. Alla squadra di Sangermano basterà comunque un pari domenica nell’ultima giornata con la Prignanese per festeggiare. Al 18’ Baracchi sfrutta un’incomprensione difensiva e porta avanti l’Audax. Le risposte di Toni e Martella finiscono fuori, ma al 39’ mano in area di Gozzi, Toni dal dischetto si fa parare da Benedetti ma sul tap in fa 1-1. In avvio di ripresa Gazzotti sfrutta un errore difensivo e fa 2-1. Nel finale rosso a Mazzanti.