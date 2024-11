Madre Cabrini, racconto in musica

È stata la prima santa della Chiesa statunitense, e dal 1950 è stata proclamata patrona degli emigranti. Francesca Cabrini (foto), fondatrice della Congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore, è una grande figura del ‘900, forse non sempre adeguatamente ricordata. Proprio a lei sarà dedicato il nuovo appuntamento della rassegna del Salotto culturale, domenica 10 novembre alle 17 al Piccolo teatro del Centro Alberione in via III febbraio 7: fra storytelling e grande musica, il professore Claudio Corrado condurrà il pubblico a conoscere la vicenda umana e spirituale di Madre Cabrini, intrecciando il racconto con il concerto dei maestri Nicola Fiorino, violoncello, e Filippo Balducci, pianoforte, che ripercorreranno le influenze popolari nella musica colta. Nata a Sant’Angelo Lodigiano nel 1850, Francesca Cabrini nel 1889 fu inviata dal Papa a evangelizzare le Americhe, prestando assistenza agli immigrati italiani. Fondò asili, scuole, case di riposo, ospedali a New York e a Chicago, attraversò la Ande, raggiunse Buenos Aires, ovunque si adoperò per i più emarginati, con profondo ardore missionario. Nel 1909 assunse la cittadinanza statunitense. Morì a Chicago nel 1917.

s.m.