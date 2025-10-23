Madre e figlia uccise. Nuovo colpo di scena. Due allarmi ignorati

"Ho il timore che possa concretizzare le minacce: dammi due mesi e vi farò pagare il conto a entrambe, ci ha detto. Chiedo che venga allontanato da casa: lo reputo una persona molto pericolosa e temo per la mia incolumità e quella di mia madre". Era il 29 novembre del 2021 quando la giovane Renata Trandafir, 22 anni, si presentava in caserma, a Castelfranco Emilia, nel Modenese, per denunciare il patrigno. Aveva paura dell’uomo e temeva per la propria incolumità e per quella di sua madre, Gabriela. Quella denuncia, però, nonostante la normativa in tema di codice rosso, fu protocollata dalla procura di Modena il 4 gennaio del 2022: oltre un mese dopo. Circa sette mesi dopo, il 13 giugno dello stesso anno le due donne, Gabriela Trandafir e la figlia di lei, Renata, venivano ammazzate a colpi di fucile dall’uomo in questione, Salvatore Montefusco. L’imputato è stato recentemente condannato all’ergastolo dai giudici della corte d’Assise d’Appello. La querela della giovane Renata emerge però dagli atti del procedimento in corso nei confronti di un carabiniere di Castelfranco Emilia che, secondo la procura, non raccolse la prima denuncia da parte della moglie dell’uomo, Gabriela: il sottufficiale andrà a processo con giudizio immediato, su richiesta della difesa, con udienza fissata il 20 gennaio. La donna si presentò in caserma a luglio del 2021 e, non essendo riuscita a sporgere denuncia, l’indomani si recò a Bologna. Quattro mesi dopo, appunto, fu la figlia Renata a tornare dai carabinieri per denunciare il patrigno ma la querela – così pare – arrivò in procura soltanto un mese dopo. Fu lo stesso carabiniere imputato a inviare gli atti in Procura anche per la figlia, a novembre 2021. In quell’occasione la ragazza riferì di umiliazioni, insulti e minacce, affermando di aver paura e spiegando che dopo la denuncia della madre la situazione era peggiorata. "Avevo un grosso timore di lui, anche perché aveva, a portata di mano, sopra un mobile un fucile . Da allora la situazione è notevolmente peggiorata", affermò Renata. In base a quanto trapelato, la denuncia sporta dalla ragazza era stata trasmessa in procura dal carabiniere: sarebbero stati gli esiti delle indagini, delegate dalla procura ad essere trasmessi in ritardo ma il tema sarà appunto centrale nel procedimento che si aprirà a breve. "Quanto riferito non attiene alla condotta del nostro assistito, come emerge serenamente da una semplice lettura degli atti", sottolinea il legale del carabiniere, avvocato Cosimo Zaccaria.

Valentina Reggiani