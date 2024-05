Maestra accusata di aver strattonato un bimbo: a processo per abuso dei mezzi di correzione

Avrebbe strattonato un bimbo con gravi disabilità, dopo aver ‘perso la pazienza’.

E’ con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lei affidata per ragione di educazione, come cita l’articolo 571 del codice penale, che una insegnante di 34 anni è finita a processo.

La maestra, rappresentata dagli avvocati Guido Sola e Giorgia Menani, ha da subito negato le contestazioni, ritenendo di aver fatto tutto correttamente, secondo i protocolli per la gestione dei bimbi con quel tipo di problematiche. Ieri mattina, in tribunale, si è svolta la prima udienza durante la quale vi è stata l’ammissione delle prove. Non si sono costituite parti civili al processo, però, nè la mamma del bimbo, che all’epoca dei fatti aveva cinque anni e neppure la scuola. I genitori del minore erano però presenti in aula. L’udienza di ieri segue il decreto penale di condanna a cui la difesa si era opposta, chiedendo per la propria assistita la celebrazione del rito dibattimentale che avrà inizio il prossimo tre ottobre. "Il tema è quello, delicato, delle corrette modalità di approccio e gestione di bambini che già in tenera età manifestano comportamenti atipici a causa di situazioni di disabilità, in questo caso gravi" affermano i legali della maestra, gli avvocati Giorgia Menani e Guido Sola. L’episodio, singolo, risale al 2022, quando la presunta vittima delle violenze aveva cinque anni. In quell’occasione la donna, che prestava servizio come docente nella sezione dei cinque anni appunto, presso una scuola materna di Modena, avrebbe strattonato il bambino durante una ‘crisi’ del piccolo, abusando così dei mezzi di correzione.

Una collega dell’imputata, assistendo alla scena ha ritenuto che il bambino fosse stato sottoposto a violenza da parte della maestra e ha subito segnalato quanto accaduto in sezione alla dirigenza della scuola.

A propria tutela, la scuola ha così informato dell’accaduto i genitori del bambino, presentando relativo esposto e la mamma del piccolo ha subito sporto denuncia nei confronti della maestra, accusata appunto di aver strattonato il minore.

Nei confronti dell’imputata è poi scattata subito una contestazione disciplinare ma anche la sospensione per un periodo determinato. Ora nei confronti della donna è iniziato il processo.