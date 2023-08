Maestra muore a 62 anni, l’ultimo messaggio ai suoi alunni: "Vi abbraccio tutti"

"Un abbraccio e un bacio a tutti i miei alunni, che non ho dimenticato", ha lasciato questo struggente messaggio la professoressa Laura Magnani in Pasquesi scomparsa a Pievepelago a 62 anni di età. Una malattia che non lascia scampo ha tolto ogni speranza ai familiari ed alla comunità di Pieve, dove Laura Magnani era giunta da Gonzaga (Mantova) nell’anno scolastico 199495 come insegnante di italiano ed altre materie presso le classi Medie del locale Istituto comprensivo. Qui aveva formato famiglia con Giuseppe Pasquesi e coi due figli Gian Marco e Beatrice, e si era dedicata ad un lungo insegnamento per il quale era stata apprezzata in tutto l’alto Frignano per le doti didattiche e le iniziative culturali (dai laboratori teatrali a Cronisti in classe) dei giovani alunni. Questo pomeriggio verrà recitato il rosario alle 17.30 presso la chiesa parrocchiale di Pieve, dove domani alle ore 16 saranno celebrati i funerali. Sarà possibile fare offerte per Aseop, come desiderato da Magnani. I familiari rendono noto il suo ultimo messaggio: "Un ringraziamento particolare per la disponibilità e l’affetto dimostrati dalle carissime amiche di Gonzaga, Modena e Pieve, e alle suore di S.Andreapelago. Un abbraccio e un bacio forte a tutti i miei alunni, che non ho dimenticato".

In segno di cordoglio l’ass.ne Bambininsieme ha annullato le iniziative di questa settimana.

g.p.