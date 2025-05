Maestre sospese, le famiglie: : "Troppo caos con tate a rotazione"

"Esprimiamo ancora il nostro disagio e la totale insoddisfazione per la situazione che da ormai oltre un mese e mezzo affligge la nostra sezione". I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia Muratori di Soliera, in cui lavoravano le due maestre indagate per il reato di maltrattamenti aggravati ai danni di minori, fanno di nuovo sentire la loro voce. "I nostri figli si trovano in una condizione di totale instabilità, con una rotazione continua di supplenti, spesso presenti solo per 2-3 giorni, senza possibilità di instaurare un rapporto stabile e sicuro", affermano : "Bambini nervosi, spaventati, difficili da gestire, urla, morsi, telefonate quotidiane per ‘andare a prenderli prima’, famiglie messe in difficoltà sul piano lavorativo e personale". Proseguono: "Durante l’incontro con la dirigenza e la sindaca, ci era stato promesso l’invio di figure psicologiche di supporto, ma nulla è cambiato. Per questo chiediamo una risposta scritta da parte della dirigenza scolastica e del Comune".

Immediata la replica da parte della preside Cristina Belmonte e della sindaca Caterina Bagni: "Durante l’incontro del 15 maggio abbiamo presentato proposte di supporto diretto da parte dell’Istituzione scolastica così come del Comune. Come comunicato alle famiglie venerdì – spiegano – la scuola ha confermato stabilmente due insegnanti di scuola di infanzia e ha incaricato un’ulteriore educatrice a supporto. Comune e Unione Terre d’Argine hanno già attivato un servizio di consulenza psicologica gratuita di una professionista dedicato ai genitori, inoltre è stato comunicato il potenziamento durante la fascia della ‘nanna’, con una educatrice, già conosciuta dai bambini in quanto titolare del dopo scuola. Da lunedì, quindi, oltre al personale ausiliario sono presenti 4 unità, di cui 2 docenti e 2 educatrici in compresenza piena. Riteniamo di avere messo in campo buona parte degli impegni che erano stati presi".

Maria Silvia Cabri