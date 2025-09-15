Maestri e discepoli Le voci della filosofia

È la settimana del FestivalFilosofia e nel ricco programma, fra lezioni magistrali e mostre, spuntano anche recital e spettacoli ispirati a ‘Paideia’, il tema di quest’anno. "Prima di andare in scena. Ascoltare il proprio talento" è la conversazione che la pianista Gloria Campaner e la musicista e regista Margherita Vicario (nella foto) terranno venerdì 19 alle 20.30 nella chiesa del Voto: un invito a valorizzare le proprie capacità. Domenica 21 in piazza Grande a Modena la cantautrice Erica Mou racconterà il filo visibile dei legami familiari in "Diario di specchi. Sfogliando la voce della propria madre", con un mini-live chitarra e voce.

Ancora alla chiesa del Voto, domenica alle 17 la Schola gregoriana di Modena Musica Sacra, diretta da Daniele Bononcini, proporrà il concerto "Gesù, il Maestro" eseguendo la liturgia del Giovedì Santo in canto gregoriano, in cui si riflette il rapporto fra il Maestro e i discepoli. Al teatro San Carlo, venerdì 19 alle 20.30 gli Amici della musica proporranno lo spettacolo "Pace" di Diana Höbel, una riflessione sulla propaganda di guerra. Mentre a Casa Ciao (corso Cavour), a cura della Gmi, sabato 20 Andrea Vecchiato sonorizzerà dal vivo, su composizione originale di Riccardo Bazzoni, la proiezione di "Saran cotti?" da filmati amatoriali sulla cucina.

