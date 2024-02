Maestro di sci a 89 anni, Bruno da record: “Temo solo la mancanza di neve”

Fiumalbo (Modena), 4 febbraio 2024 – Da 56 anni consecutivi, sci ai piedi, lo si ritrova puntualmente sulle piste per insegnare ai bambini i segreti delle discese. Una tempra eccezionale quella di Bruno Santi, di Fiumalbo, da tutti conosciuto come ‘Cannella’ che a 88 anni passati non abbandona la professione, anzi, è impegnatissimo nelle sue lezioni.

L’unico ostacolo non è l’età, ma semmai potrebbe essere la carenza di neve. Che si tratti di un record nazionale era immaginabile, confermato dalla vittoria nella ‘sfida’ lanciata già un anno fa da un programma di Rai Uno per trovare un maestro di sci in attività più anziano di lui. E poiché nessuno si è fatto avanti, il nome di ‘Cannella’ potrà essere iscritto nel Guinness dei Primati.

Sembra inverosimile trovare un maestro di sci che alla soglia degli 89 anni (li compirà il 20 maggio) continua ininterrottamente a praticare da oltre mezzo secolo l’insegnamento sulla neve. Anche in questi giorni è richiestissimo sulle piste della Val di Luce, il comprensorio invernale sul confine tra Fiumalbo (Modena) ed Abetone (Pistoia). "All’apparenza sembra davvero che il tempo per mio padre si sia congelato – dice il figlio Diego Santi – e anche quest’anno è in piena attività, in ottima forma fisica e mentale. Lo chiamano il Re della Val di Luce. Quello che sta facendo è incredibile, dato che (condizioni della neve permettendo) può arrivare ad effettuare anche 6 ore di lezioni al giorno con tutte le condizioni climatiche. Lo abbiamo incontrato ieri, sulle piste da sci.

Bruno, come va quest’anno?

"Dopo tanti anni sulle piste, non ricordavo un inverno così avaro di neve in questo periodo e con temperature completamente fuori norma. Si fa il possibile per assicurare la sciabilità con gli impianti d’innevamento programmato approfittando del freddo notturno. Speriamo comunque che presto torni neve fresca, che attirerebbe una maggior folla di sciatori e che è tanto necessaria alla nostra economia montana".

Di anni sulla neve ne ha passati tanti...

"Si, sono cresciuto ai piedi del Cimone e per andare a scuola, durante la guerra, d’inverno usavo gli sci. Vinsi anche diverse gare giovanili, nonostante mio padre non volesse che rischiassi infortuni che compromettessero il lavoro, dovevo contribuire a mantenere la famiglia. Ero costretto a nascondere nel fienile le coppe che conquistavo".

Da dove viene il soprannome ‘Cannella’?

"Mi venne dato da una maestra all’asilo, riferendosi a un episodio di cronaca dell’epoca: c’era un uomo con quel nome rimasto senza memoria dopo un fatto di armi, conteso da due donne che entrambe lo riconoscevano come il marito. Io ero distratto, dimenticavo quello che diceva la maestra. E il soprannome mi è rimasto tutta la vita".

Quale altra passione, oltre allo sci?

"Certamente la musica!", risponde allegro Bruno, che per decenni ha animato tante iniziative appenniniche con la sua ‘orchestra Cannella’.

Una grinta davvero unica, come sottolinea il figlio, che lavora all’iscrizione al Guinness dei primati. "Finora – dice Diego – non ho trovato eguali. Penso proprio che papà Bruno sia unico, è improbabile che esista nel mondo un altro uomo della sua età che svolga appieno la professione, regolarmente iscritto ad una scuola di sci".