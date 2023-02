Mafia, la doppia vita di Miracle Volontario di giorno, boss di notte

Durante il giorno era un insospettabile imprenditore, a capo di una impresa individuale per la manutenzione edile. Nel tempo libero, per conto di un’associazione, si occupava del trasporto organi. Secondo il primo pentito della mafia nigeriana, però, proprio lui, Miracle Obasuyi, da anni residente a Castelfranco Emilia era a capo del famigerato gruppo degli Ayes a Reggio Emilia.

È prevista per oggi a Bologna l’udienza preliminare nei confronti dei membri dell’associazione di tipo mafioso denominata ’Supreme Vikings Confraternity’ (altrimenti nota come Vikings) e degli affiliati alla confraternita rivale, gli Eiye, facenti parte dei più ampi sodalizi radicati in Nigeria e diffusi in diversi stati europei ed extraeuropei. 25 uomini, ‘affiliati’ che sono finiti in carcere a seguito dell’importante operazione della mobile di Reggio Emilia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia nella persona del sostituto procuratore Roberto Ceroni lo scorso marzo. Oggi nel corso dell’udienza saranno stralciate le posizioni degli ‘irreperibili’ e si decideranno i riti, ordinari o alternativi. Per quanto riguarda Obasuyi, tirato in ballo appunto dal pentito di Torino, i suoi legali, gli avvocati Marra ed Edoardo Saldi chiederanno il rito abbreviato condizionato all’audizione del pentito. Si tratta di Nosaworu Otoriyekemwen, meglio noto come Julius ed ex capo della mafia nigeriana in Sicilia. Gli indagati rispondono a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, delitti contro la persona, commessi in particolare con l’intento di prevaricare su gruppi criminali analoghi e contrapposti presenti sul medesimo territorio e ricorrendo spesso all’uso di armi (in particolare i machete), il tutto al chiaro fine di assumere e mantenere il predominio nell’ambito della comunità nigeriana e sul territorio nazionale;. Tra le accuse anche quelle di estorsioni nei confronti di soggetti appartenenti alla comunità nigeriana residenti a Reggio Emilia e stupri di gruppo.

v.r.