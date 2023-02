"Mafie, Menani irresponsabile ’ndrangheta a 15 km da qui"

"Una scelta incomprensibile e irresponsabile". Come a dicembre, quando il ‘caso’ emerse, anche questa volta la scelta dell’Amministrazione Comunale di Sassuolo di uscire da Avviso Pubblico, l’associazione formata da enti locali e regioni che opera a contrasto di mafia e corruzione, fa discutere. E dopo che il Pd, in consiglio comunale, lunedì ha stigmatizzato quanto detto in proposito dal sindaco Gian Francesco Menani ("nel tempo, l’Associazione ha fatto scelte politicamente indirizzate che non ho condiviso e non condivido") ricordando come la ‘legalità non sia un tema di parte’, prende posizione anche Cesare Pizzolla, coordinatore Cgil Sassuolo. "A dicembre Menani disse di non aver tempo di partecipare ai lavori, oggi dice di non condividere le scelte di Avviso Pubblico perché vicine ad un partito politico. Il sindaco deve fare un po’ di chiarezza con se stesso".

Anche a dicembre Menani definì Avviso Pubblico un’associazione ‘schierata’, spiegando come uscirne fosse scelta ‘politica’…

"Entrambe le motivazioni mi sembrano irrilevanti rispetto all’importanza del lavoro svolto da Avviso Pubblico".

Il sindaco leghista contro l’associazione ‘il cui referente politico è il Pd’, la CGIL contro Menani: non è anche questione di schieramenti?

"Non contestiamo la scelta di Menani in quanto espressione di un’amministrazione di centrodestra, ma perché una scelta del genere non trova, a nostro avviso, giustificazione. Ed è un brutto segnale".

In che senso?

"Sono in arrivo i fondi del PNRR, e parliamo di risorse ingenti, siamo un territorio altamente produttivo, con un’economia ricca: il rischio della penetrazione della criminalità organizzata è alto. Occorre tenere alte le difese e fare fronte comune in tema di prevenzione e sensibilizzazione e uscire da un’associazione espressione di enti pubblici, associazioni e cittadini in prima fila nella lotta alle mafie e nel contrasto alle infiltrazioni malavitose, non mi pare una scelta opportuna: ad Avviso Pubblico, tra l’altro, aderiscono tutte le Amministrazioni del distretto…".

Menani ha anche detto che l’impegno della sua Giunta in tema di contrasto alla criminalità non cambia, e che il Comune di Sassuolo di casi ‘critici’ non ne ha mai registrati… "Non basta dire che nel Comune di Sassuolo non è mai stato riscontrato alcun caso di corruzione, né di infiltrazione malavitosa. Aemilia, il più grande processo all’ ’ndrangheta nel Nord Italia, svoltosi non a Reggio Calabria, ma a Reggio Emilia, dimostra che questo territorio non è immune da infiltrazioni criminali nelle imprese. E Reggio Emilia è a 15 chilometri da Sassuolo".

Stefano Fogliani