Magazziniere e autista anche per mezzi pesanti

Azienda di Vignola cerca un magazziniere- autista. Il candidato, che deve essere automunito, deve essere tassativamente in possesso di patente C-Cqc relativa alla conduzione di automezzi pesanti. Inoltre, sarà chiamato a dare prova di capacità nell’uso del carrello elevatore e del macchinario per l’assemblaggio dei cartoni. Sarà preferibile ai fini dell’assunzione avere esperienza pregressa nella mansione. Inizialmente al candidato selezionato sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità, comunque, di trasformazione del medesimo a tempo indeterminato. Al lavoratore è richiesto di svolgere un orario di lavoro a tempo pieno. Per candidarsi clicca sul pulsante invia candidatura nel portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]