’Maggio delle Ragazze’. Domenica il gran finale

Grande attesa a Riolunato per l’appuntamento conclusivo del triennale Maggio delle Ragazze in programma domenica. In mattinata si terrà la raccolta dei prodotti alimentari della tradizione contadina offerti da ogni famiglia e ceduti in dono a ringraziamento della manifestazione propiziatoria ricevuta col canto del "rispetto". In questa occasione i maggiolanti consegnano ad ogni famiglia il libretto dei canti della notte del 30 aprile ed un omaggio a ricordo della manifestazione.

La festa proseguirà durante nel pomeriggio dalle ore 14 con la sfilata di uomini e donne nei costumi tradizionali, al termine della quale verrà allestito un banchetto coi doni offerti dalle famiglie e con le torte che ogni ragazza prepara personalmente. La giornata terminerà con canti e balli popolari tradizionali nella antica piazza del paese antistate la chiesa.

Da diverse edizioni, ad onorare un rapporto di amicizia che i ragazzi di Riolunato hanno con alcuni cittadini delle Isole Far-Oer, sono presenti alcuni suonatori e ballerini che proprio dalle lontane isole atlantiche non mancano di unirsi alla festa con i loro strumenti e la loro allegria.

"Il Maggio delle Ragazze - sottolineano gli organizzatori - è un momento di ritrovo e di festa in vista della bella stagione e per i turisti un’occasione per scoprire la nostra cultura, apprezzando le prelibatezze della gastronomia di montagna. Un grande grazie a tutti coloro che sono sinora intervenuti numerosissimi, a chi ha organizzato e partecipato, col grazie più grande va al nostro Capomaggio che ha creato un bellissimo gruppo e ha trasmesso a tutti l’amore che ha per questa tradizione".

g.p.