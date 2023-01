Maggioranza, prove di convivenza con Azione

Ulteriori passi avanti della maggioranza verso un accordo della coalizione di centro sinistra con Azione. I rumors che si sono diffusi nei giorni scorsi, in merito a una possibile estensione della maggioranza su Carpi, volta a ricomprendere anche il partito di Calenda, di cui è referente locale Giorgio Verrini, paiono prendere ora una forma sempre più concreta.

Significativo in tal senso può considerarsi il pranzo che si è svolto ieri al circolo Guerzoni alla presenza di una trentina di persone e che, come appuntamento annuale, ha visto riuniti gli aderenti alla lista civica Carpi 2.0 (che dalle ultime elezioni amministrative del 2019 fa parte della maggioranza e che contempla tre consiglieri comunali), il sindaco Alberto Bellelli e gli assessori di Giunta.

Ad aprire l’incontro conviviale è stato il fondatore di Carpi 2.0, Rossano Bellelli, cui ha fatto seguito la relazione di bilancio e di progettualità del primo cittadino e un resoconto di ogni assessore (assente per lavoro solo il vice sindaco Stefania Gasparini), ciascuno nel proprio ambito di competenza.

La notizia dell’accordo con AzioneGiorgio Verrini aspettava solo un’ulteriore conferma: il sindaco in più occasioni aveva, infatti, espresso chiaramente il suo auspicio verso un possibile allargamento della maggioranza "ad altre forze politiche nell’alveo del centro sinistra".

Un appello al quale Verrini (candidato sindaco nel 2014 con la lista civica Carpi Futura), ha risposto positivamente definendolo "una buona occasione di visibilità e l’opportunità di fare qualcosa a livello politico e non solo propagandistico, nonché l’inizio di una collaborazione quale primo passo per gestire in modo autorevole le amministrative del 2024".

"L’annuale assemblea di Carpi 2.0 – spiega il fondatore Rossano Bellelli – ha confermato l’appoggio al sindaco Bellelli e alla maggioranza di cui la lista civica di centro fa parte. Maggioranza che potrebbe ampliarsi a seguito di un probabile accordo con Azione".

Sul tema dell’allargamento della maggioranza interviene anche la segretaria cittadina del Pd, Daniela Depietri: "Personalmente la vedo come una ‘sperimentazione’ da realizzare adesso e non nel 2024, per capire se riusciremo ad allargarci. Il Pd di Carpi non ne ha ‘bisogno’, ma potrebbe essere utile capire come potrebbe funzionare un ampliamento in vista delle prossime amministrative: non un matrimonio, né un fidanzamento ma ‘prove di convivenza’".

In questa ottica, spiega la Depietri, "iniziamo a conoscerci, parlarci, per trovare punti di accordo, anche mediante una visione strutturata, con incontri e tavoli dedicati. Ciò al fine di assumere quella confidenza, concetto in disuso ma che dovrebbe essere rivalutato, il ‘potersi fidare’, necessaria per lavorare insieme pur mantenendo le proprie vocazioni".

Per questo, prosegue la segretaria cittadina, è iniziata un’interlocuzione con una parte, senza escludere che le parti potrebbero essere di più di una".

La segretaria Pd respinge l’uso della parola ‘stampella’, utilizzata da altre forze politiche del centro sinistra in riferimento alla volontà di ampliamento della maggioranza (questa espressione l’aveva utilizzata Vascotto di Carpi Futura): "La stampella serve in un momento di difficoltà; noi non ne abbiamo bisogno, come dimostrato delle ultime elezioni politiche a seguito delle quali Carpi è stata definita una ‘isola felice’ per il Pd".

Maria Silvia Cabri