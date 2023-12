Magia della natività, ‘Domme’ apre le porte del presepe indoor

E’ pronto anche quest’anno Domme (soprannome di Domenico Cantergiani) ad accogliere i bambini curiosi di vedere il suo presepe, che da anni prepara nella casa di Verica. Sebbene con il grande dolore per la perdita della mamma Maria Santoro, scomparsa un mese fa, Domme – affetto da sindrome di down – si è fatto forza e, dopo gli ultimi ritocchi ad un presepe che "preparava da settembre", ora aprirà le porte ai visitatori. "Il 16 dicembre i bambini del catechismo della parrocchia di Verica andranno a trovarlo, illustrerà le caratteristiche del suo presepe – spiega l’amministratrice di sostegno di Domme, avvocato Eloisa Bernardoni –. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un’iniziativa simile per i bambini delle elementari. Per lui il periodo di Natale è importante, ‘vive’ per il suo presepe". La parrocchia di Verica ha chiesto a Domme di allestire in chiesa un presepe.

Nella foto, Domenico Cantergiani e la mamma Maria Santoro, scomparsa il 2 novembre.

r. p.