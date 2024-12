’Magico Natale’ tra musica e arte. In centro luminarie e i pupazzi yeti

Le feste natalizie arrivano anche a Fiorano. Con l’omonima rassegna "Magico Natale a Fiorano", la città biancorossa si appresta a ospitare un mese pieno zeppo di iniziative: musica, commercio, arte e gastronomia potranno essere apprezzati dalla cittadinanza locale, tramite eventi intergenerazionali e totalmente liberi e gratuiti. Fondamentale, per la buona riuscita della kermesse, il contributo dell’associazionismo fioranese: grazie all’assessorato alla Cultura, rappresentato da Marilisa Ruini, il Comune ha avviato due mesi orsono un percorso di coprogettazione con le associazioni del territorio, che partisse dalle loro proposte e dai loro interessi. Come di consueto, continua poi la stretta collaborazione con il comitato Fiorano in Festa, ora con la neo-eletta presidente Roberta Pè. Non da sottovalutare, inoltre, il centrale ruolo delle realtà industriali, che fungono da sponsor privati; una su tutte, l’azienda Smaltochimica. Da menzionare, l’apporto ormai divenuto tradizione del giornalista Luigi Giuliani, con l’undicesimo volume della storica saga "Mi ritorna in mente". Dulcis in fundo, i cittadini di Fiorano hanno già potuto ammirare la nuova installazione in Piazza Ciro Menotti, curata da Lorenzo Lunati: luminarie, un grande albero di Natale e dei dolcissimi yeti da abbracciare dedicati ai più piccoli. "Gli eventi sono iniziati nei giorni scoris - spiega Sergio Romagnoli, Assessore alle Attività Produttive - ma la Llunga rassegna si chiuderà il 6 gennaio alle 10, con i volontari di Fiorano che porteranno dolci e caramelle ai bambini".