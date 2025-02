Magistrati in sciopero

"La separazione delle carriere compromette l’indipendenza della magistratura". E’ in base a questa convinzione che oggi i magistrati scioperano contro la riforma che prevede di separare le carriere dei magistrati requirenti da quelli giudicanti. "Scioperiamo perchè l’indipendenza della magistratura è un bene comune" - citano le locandine ufficiali dello sciopero, a cui aderiranno anche tanti magistrati modenesi.

Secondo l’Anm i primi a rimetterci a seguito della riforma saranno proprio i cittadini, per i quali non sara` pienamente attuato il principio di uguaglianza, perche´ l’organo che cura le indagini sara` inevitabilmente condizionato dalle scelte politiche della maggioranza di turno. Secondo l’Anm la riforma costituzionale conduce proprio su questa strada; per questo motivo è stata proclamata una giornata di astensione dalle udienze per la giornata di oggi. Una giornata che possa soprattutto sensibilizzare i cittadini su un tema, quello della giustizia, che li riguarda da vicino.

Infatti oggi PM e giudice fanno parte di un’unica "carriera"; condividono in sostanza il percorso formativo, sono selezionati con lo stesso concorso e lavorano per "ricercare la verità" e "fare giustizia". Secondo i magistrati il nuovo pm, una volta separate le magistrature, si sentirà a tutti gli effetti una parte e sempre meno una figura di garanzia; somiglierà più a un "avvocato dell’accusa" che deve "vincere" il processo. Un rischio, dunque, per il ‘giusto processo’, così come quello dello sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

v.r.