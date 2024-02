Maglia del Sassuolo per Amadeus

C’è un po’ di neroverde anche a Sanremo, complice la presenza in gara, insieme a Francesco Renga, di Nek. Prima che il cantante sassolese, autore peraltro dell’inno del Sassuolo, salisse sul paco del festival, le pagine social neroverdi gli avevano già fatto gli ‘in bocca al lupo’ ed è emerso come Nek abbia omaggiato di una maglia del Sassuolo il conduttore del Festival, Amadeus. Che, a dispetto della fede interista, ha detto di aver gradito il ‘presente’ neroverde non meno dei gadget nerazzurri consegnati da Renga.