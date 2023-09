Magnafinal, ritorno al successo

Un’edizione che si farà ricordare negli anni: la ’Magnafinal’ - camminata enogastronomica di 10 km tra campagna e centro storico finalese con 9 tappe per assaporare le delizie del territorio – che domenica 10 settembre è tornata dopo sei anni di assenza, è stata un grande successo. Tanta la gente sul percorso, tanti i volontari che hanno dato una mano nello svolgimento dell’evento, tanti i riscontri positivi che, con l’hashtag #magnafinal, sono stati pubblicati sui diversi social nei giorni successivi. "È stato un grande momento di aggregazione, giovanile ma non solo – commenta il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – Una giornata davvero bella per la nostra città. Sono manifestazioni che hanno una grande capacità attrattiva sia tra chi vive a Finale Emilia, sia nei confronti di chi viene da fuori".