Magnificat, un excursus sul celebre cantico. Così la musica viaggerà attraverso i secoli

"Sgorgato dal profondo della fede di Maria nella visitazione, il cantico del Magnificat non cessa nei secoli di vibrare nel cuore della Chiesa", disse Papa Giovanni Paolo II. Meravigliosa lode a un Dio che "ha spiegato la potenza del suo braccio", "ha rovesciato i potenti dai troni" e "ha innalzato gli umili", è uno dei testi sacri più famosi, fonte di ispirazione anche per musicisti di tutte le epoche. Ed è proprio un percorso nella storia del #Magnificat (con un titolo che ricorda gli hashtag sui social) il concerto che il Coro Filarmonico Luigi Gazzotti, diretto da Giulia Manicardi, con l’ensemble I Musici di Parma, terrà stasera alle 20.30 nella storica e affascinante cornice della chiesa di San Pietro, con ingresso libero. Con questo evento, l’associazione corale Gazzotti suggella le iniziative per il suo centenario. Il viaggio musicale dedicato al Cantico della Beata Vergine partirà dal gregoriano e toccherà poi autori comeBach, Pachelbel, Orlando di Lasso, fino ad Arvo Pärt fino al giovane norvegese Kim André Arnesen che ha composto un Magnificat di cui verrà eseguito un estratto, in prima assoluta per Modena, una vera scoperta.

"Abbiamo ideato un programma che esalta lo strumento ‘coro’ in tutte le sue declinazioni stilistiche – spiega Giulia Manicardi –. Attorno al tema del Magnificat, testo particolarmente caro ai compositori di tutte le epoche, si sviluppa un percorso che è temporale ed emozionale insieme, partendo dalle espressioni gregoriane e rinascimentali fino ad arrivare ad opere concepite negli anni più recenti. Tanti Magnificat, quindi, nel senso di tante e diverse interpretazioni musicali dello stesso ricchissimo testo". Si potrà quindi apprezzare la straordinaria varietà di colori e intenzoni musicali che un solo testo ha generato nei secoli. In questo viaggio nel tempo e negli stili, varieranno dunque gli organici, dalla schola gregoriana al coro da camera, arrivando al coro completo, con un momento anche soltanto strumentale, con l’ascolto di due brani accostati al Magnificat per vicinanza emozionale. "Sfrutteremo le diverse possibilità spaziali della chiesa di San Pietro per dare agli ascoltatori un’ ampia comprensione delle diverse acustiche di un luogo così suggestivo – aggiunge Giulia Manicardi –. Un concerto di grande impegno per il nostro coro che in un anno così speciale ha continuato a rinnovarsi, a fare entrare nuove voci e a mettere le basi per un futuro ricco di progetti e collaborazioni artistiche".

Stefano Marchetti