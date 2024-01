Magnino: "Non sono contento della mia prova". Tremolada: "Non meritavamo il 2 a 0 al riposo"

Partito dalla panchina Luca Magnino è entrato in campo dopo un quarto d’ora al posto di Duca: "Avevo avuto l’influenza ma negli ultimi giorni mi sono allenato, quella del mister è stata una scelta tecnica. Sono deluso per l’approccio alla gara, di solito quando giochiamo in casa abbiamo un altro atteggiamento, spesso abbiamo anche segnato nei primi minuti, come nel derby con la Reggiana e con il Cittadella. Qualcosa ci è mancato e dobbiamo analizzare perché. Sono entrato a freddo in un momento difficile della gara, e non sono contento della mia prestazione perché potevo dare una mano diversa alla squadra. Ci manca il gol, ci stiamo lavorando e quando ci sbloccheremo sarà tutto più facile. Nel primo tempo siamo stati troppo brutti, nella ripresa abbiamo reagito e trovato il gol su rigore. Ci è mancato qualcosa per pareggiare ma l’atteggiamento era quello giusto. Ci aspettano tre gare molto impegnative, quella di Palermo sarà una partita difficilissima ma dobbiamo lavorare per ritrovare quello spirito che contraddistingue il Modena nei momenti difficili". Luca Tremolada ha firmato su rigore la prima rete del Modena nel 2024: "Gli episodi nel calcio sono spesso fondamentali, soprattutto in un campionato equilibrato come questo. Potevamo trovarci in vantaggio con il gol di Duca, invece pochi minuti dopo ci siamo trovati in svantaggio. È stato un peccato finire il primo tempo sotto di due reti, non lo meritavamo. Nella ripresa abbiamo fatto bene, creando tante occasioni per pareggiare. Dispiace perdere in casa davanti alla nostra gente. Analizzeremo gli errori e andremo a Palermo cercando di fare la nostra partita come sempre. Abbiamo un’idea di calcio ben precisa, che portiamo avanti fin dal primo giorno e sono convinto che i nuovi arrivati possono darci una mano".

r. d.