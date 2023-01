Magrignana festeggia il patrono e il primo sole dopo quasi tre mesi

Dopo quasi tre mesi, un raggio di sole torna a raggiungere direttamente il borgo di Magrignana a Montecreto. E dopo due anni di stop forzato causa pandemia, domani ritorna anche la festa del patrono San Geminiano, una manifestazione molto sentita dalla piccola comunità montana che, in questa occasione, festeggia appunto anche il ritorno del sole: i raggi illumineranno la punta del campanile annunciando la fine dell’inverno oramai imminente. Da novembre il borgo non ha visto la luce diretta del sole e il primo raggio dell’anno nuovo coincide proprio con la festa del Patrono, condivisa col capoluogo provinciale. A causa dell’inagibilità della vecchia canonica, sede storica delle passate edizioni, gli organizzatori spiegano che su gentile concessione del signor Dario Brugioni, la festa si terrà nell’ex chiesa ‘Vecchia’, un edificio sconsacrato da anni che è stato ben restaurato dal nuovo proprietario. Il programma prevede alle ore 10 la santa Messa celebrata nella chiesa madre di Magrignana a cura della Parrocchia di Montecreto e del Vicariato del Cimone. A seguire lo stand gastronomico "che avrà scopo di reperire fondi per l’imminente restauro della chiesa madre che, grazie ad una richiesta di contributo portata avanti dallo Studio Sergio Macchitelli Architetto in collaborazione con la Diocesi di Modena, potrà finalmente salvare il sacro edificio dal degrado in cui versa". L’organizzazione della festa, oltre che dai membri della Comunità di Magrignana, si avvarrà della collaborazione della Pro Loco di Montecreto, dell’associazione culturale Montecreto Eventi e del museo di Montecreto ’La Casa dei Leoni di Pietra’.

Sul patrimonio della località, lo storico Carlo Beneventi spiega che "Magrignana è un antico borgo rurale situato a metà strada tra Montecreto e Riolunato, poco a monte dell’odierna statale. L’origine storica potrebbe essere collocata alla colonizzazione romana dell’Appennino come testimonia un probabile cippo funerario, rinvenuto parzialmente interrato. Grande l’importanza che Magrignana ebbe per la sua posizione in tutto il Medioevo. Ma la possente torre fu abbattuta nel Novecento per fare posto ad una moderna costruzione e di essa si salvò solo una parte di parete. La parrocchiale riflette il carattere delle chiese montane costruite nel XVII secolo". "La Festa di San Geminiano – commentava il sindaco Bonucchi – lega la montagna alla Città di Modena e permette di riscoprire il fascino di un borgo in parte ancora abitato da persone che credono nelle proprie radici, nonostante il costante fenomeno dell’urbanizzazione".

