’Maguy’ a La Tenda Anteprima nazionale

Mercoledì sul palcoscenico de La Tenda a Modena (viale Molza) alle 20.30, andrà in scena la prima nazionale dello spettacolo teatrale ‘Maguy’, tratto dall’omonimo libro di Francesco Zarzana da poco pubblicato in Francia. È l’Eevento di anteprima, ‘Aspettando Buk 2023’, della 16esima edizione di Modena Buk Festival, promosso dalla associazione culturale ProgettArte, in cartellone sabato 6 maggio, dalle 10 alle 22, e domenica 7 maggio, dalle 10 alle 20, anche quest’anno nel suggestivo chiostro del Complesso San Paolo, nel centro storico di Modena a ingresso libero.