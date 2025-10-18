"Mai avuto tanta fiducia come a Carpi"

"A Carpi ho trovato quella fiducia che non ho mai sentito prima in carriera, devo tanto al presidente Lazzaretti". A 48 ore dalla super sfida di lunedì sera al "Cabassi" con l’Ascoli è stato Matteo Cortesi a raccontarsi a tutto campo di fronte alla platea dei capitani delle squadre di calcio a 5 del Csi di Carpi, ospite d’onore de "La Notte dei Capitani".

"Nel 2023 venivo da una stagione difficile a Lentigione – le sue parole - avevo segnato solo 3 gol ed ero stato fermo per operarmi al ginocchio. Nonostante tutto Lazzaretti ha sempre creduto in me, non ci ho pensato due volte a firmare col Carpi. E’ stata la svolta della mia carriera, abbiamo vinto subito il campionato, poi la riconferma l’abbiamo voluta entrambi a occhi chiusi. La C era un obiettivo, ma volevo farla da leader e in Lazzaretti ho trovato un presidente che mi ha dato quella fiducia come nessuno prima. Anche dopo che mi sono fatto male con l’Ascoli a settembre di un anno fa mi ha subito detto che voleva rinnovare e anche da quella scelta è nato questo 2025 in cui sto esprimendo il mio miglior calcio". Carpi è sempre stato nel destino di Cortesi, visto che proprio al "Cabassi" ha debuttato da avversario in C ad agosto 2019 col Cesena (sconfitta 4-1 contro i biancorossi di Riolfo). Ora, con un 2025 da favola e 11 reti segnate nell’anno solare (4 con 5 assist in questa stagione), tanti occhi del mercato, anche della B, sono su di lui. "Sono sereno – ammette – e a Carpi sto benissimo. Ho un presidente, una squadra e i direttori che mi danno fiducia come mai mi era successo, quando sei così viene tutto naturale. In queste prime 9 giornate siamo partiti bene e proveremo a fare meglio dell’anno scorso, anche se prima di tutto viene la salvezza. Ora pensiamo all’Ascoli, una gara davvero bella da preparare". Cortesi lo farà con quella fascia da capitano al braccio che porta da inizio stagione.

"Non l’avevo mai indossata – rivela – ma quando si è fatto male Mandelli l’anno scorso sono stati il presidente e mister Serpini a decidere di affidarla a me, una cosa che mi rende orgoglioso: non lo avrei mai detto ma con la fascia al braccio mi sento più giocatore, mi ha dato quella spinta in più. Che capitano sono? Sul campo cerco sempre di dare il buon esempio soprattutto ai giovani, a volte esagero perché sono un po’ vivace (sorride, ndr) e mi piace scherzare ma devo capire che in certe situazioni devo fare più il serio. Io non sono uno che parla molto, cerco di parlare anche in campo coi fatti, magari prendendomi anche dei rischi in alcune giocate, se c’è da metterci la faccia sono il primo".

Davide Setti