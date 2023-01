Mai più dolori su tacchi vertiginosi L’innovativo brevetto made in Carpi

Un’autentica rivoluzione per le calzature femminili con il tacco. A garantirla è GAIT-TECH®, un innovativo dispositivo brevettato da una start up di Carpi per scarpe con tacco alto (e altissimo), che potranno in questo modo essere indossate senza fare male ai piedi di chi le porta. Il tutto, senza aggiungere plantari, plateau, cuscinetti o party feet ma solo con uno speciale device biomeccanico nascosto all’interno della soletta. Una rivoluzione che parte dalla città dei Pio: dei quattro fondatori della società, tre sono infatti carpigiani, ossia l’imprenditore Andrea Goldoni (Ceo della start up), l’avvocato Marcello Benetti (legale d’impresa), Stefano Caiumi (terapista, esperto in analisi del movimento e medicina riabilitativa), oltre a Simone Marchesini (esperto di tecniche ortopediche e ortesi plantari oltre che titolare di un laboratorio ortopedico con più di 30 anni d’esperienza). Tra gli associati ci sono Diego Dolcini (Direttore creativo, designer tecnico calzaturiero con un’esperienza trentennale nel settore) e Alice Carli (General Manager, da più di 20 anni esperta in Fashion Management e Innovation).

Inoltre, per la partenza della start up è stato lanciato un fundraising cui hanno contribuito imprenditori carpigiani. L’ideatore del progetto innovativo è stato Stefano Caiumi: "Una quindicina d’anni fa mi sono reso conto che sarebbe stato possibile ‘inventare’ qualcosa di estremamente utile per le donne che amano usare i tacchi. Conoscendo bene il piede, in virtù della mia professione di terapista, ho capito che le calzature da donna non sono realizzate in modo idoneo ad accogliere il piede in flessione plantare. Durante la deambulazione e in fase statica su piani inclinati, come nel caso delle calzature a tacco alto, il baricentro, quindi il carico, si sposta concentrandosi tutto sull’avampiede, creando un sovraccarico di stress. Il trasferimento del carico ponderale (corporeo) sull’avampiede si può verificare anche durante l’andatura". "L’uomo nel tempo ha sviluppato calzature in grado di aumentare la sua adattabilità alle diverse condizioni del terreno – prosegue Caiumi –. La soluzione brevettata da GAIT-TECH applicata a scarpe con tacchi alti porta comfort e un’influenza positiva ai muscoli scheletrici e al sistema vascolare. L’unica frontiera che ancora non era stata toccata dalla tecnologia calzaturiera era quella della scarpa con tacco alto, che pone il piede in un piano inclinato rigido, e sposta le sollecitazioni pressorie quasi totalmente sulla porzione anteriore del piede". La soletta è adattabile a qualsiasi tipo di calzatura, senza snaturarla in quanto sostituisce in maniera perfetta una suola tradizionale, senza variarne lo spessore.

Inoltre essendo una soletta integrata nel processo di produzione della calzatura è invisibile a chi la utilizza ma ancor prima a chi ne disegna lo stile.

"E’ per me una grande soddisfazione avere seguito tutti gli aspetti legali dell’operazione, dalla brevettazione alla creazione della start up – commenta l’avvocato Marcello Benetti – e aver concorso a portare questo brevetto al Ces (Consumer Electronics Show) di Las Vegas".

Maria Silvia Cabri