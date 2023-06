Mairano confermato alla presidenza

L’Assemblea dei Soci, di cui fa parte l’Azienda USL di Modena, ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. e, contestualmente, la figura del Presidente, per la quale è stato confermato Mario Mairano, giunto al terzo mandato, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio del 2025. Nel Consiglio sono due i nuovi componenti: Francesca Novaco e Augusto Cavina, entrambi con una consolidata esperienza nel top management della Sanità Regionale. Subentrano ad Anna Darchini e Tiziana Mazzini. L’Assemblea, riunita in seduta straordinaria, ha approvato anche il nuovo statuto della Società, le cui quote azionarie dal 2022 sono passate al 100% all’Azienda USL di Modena.