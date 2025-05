Mak P100, modifiche alla viabilità

In occasione della cerimonia del Mak P100 in programma venerdì mattina presso il parco Novi Sad e alla quale parteciperà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci saranno delle modifiche alla viabilità.

In particolare, nella fascia oraria dalle ore 14 di giovedì alle 14 di venerdì sarà inibita la sosta, eccetto veicoli autorizzati, in una porzione di piazzale Tien An Men così come al Parco Novi Sad, dove sarà inoltre sospesa la circolazione stradale nell’intera area. Dalle 8.30 alle 13 inoltre, sarà sospesa la circolazione stradale anche in viale Monte Kosica, nel tratto tra viale Molza e viale Fontanelli. Verranno, inoltre, adottate ulteriori deviazioni e sospensioni alla circolazione che si renderanno necessarie per il regolare svolgimento della manifestazione e per la sicurezza della circolazione stradale.