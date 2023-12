Malati, associazioni preoccupate: "Situazione di grande disagio"

E’ una lotta contro il tempo quella che stanno combattendo da martedì i tecnici informatici delle aziende sanitarie modenesi, ingaggiati anche in queste ore a combattere una battaglia contro un nemico "oscuro" che si chiama hacker e che ha messo fuori uso il sistema informatico di Azienda Usl, Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo Spa. E intanto col passare delle ore e dei giorni – come sostengono anche autorevoli esperti – cresce intorno la preoccupazione per i tanti dati sensibili che sono salvati e presenti nella rete dei server di queste aziende. "I tecnici sono al lavoro senza sosta, con riscontri positivi, per il ripristino completo, in sicurezza, dei sistemi informatici. La risposta dei professionisti delle aziende e di medici e pediatri del territorio è stata straordinaria: anche grazie al loro impegno è stata garantita la maggior parte delle attività sanitarie". E’ una cosa che anche ieri ci hanno tenuto a rimarcare i direttori generali della sanità locale. Ma un quadro del danno arrecato dall’hacker che si è introdotto con un ransomware – presumibilmente finalizzato ad ottenere un riscatto – sarà comunque possibile solo quando i tecnici modenesi avranno ripreso il controllo dell’intero sistema, una cosa che richiede ancora tempo perché il backup, cioè il recupero dei dati, avviene gradualmente. Come richiederà tempo la ripresa dei servizi che - al momento - le aziende sanitarie possono solo garantire sarà "il più velocemente possibile". Tante le domande che si stanno ponendo cittadini ed esperti, a partire dalle decine di associazioni di malati che hanno sede presso il Policlinico o in strutture sul territorio che si appoggiano ai server dele aziende sanitarie modenesi. "Noi abbiamo tutti nostri dati nel server del Policlinico – fa sapere Erio Bagni, presidente di Aseop, l’associazione che si occupa di patologie oncologiche dei bambini – e quindi da quando è stato hackerato il server dell’azienda abbiamo i computer che sono bloccati. Siamo fiduciosi che si risolva presto il problema, ma con tutti i dati che ci sono non è facile vedere quelli che sono stati eventualmente manomessi o estrapolati. Per la nostra associazione – continua Bagni – questa situazione è certamente un problema perché avevamo già alcuni appuntamenti per dei ragazzi che dovevano venire a fare dei controlli e ovviamente è saltato tutto. E’ una situazione che non riusciamo nemmeno a immaginare per i danni che reca a persone che sono in attesa dei referti, degli esami o di fare degli accertamenti". Le preoccupazioni per le conseguenze di questo attacco hacker – per quanto ci si sforzi a circoscriverle – sono purtroppo ancora indefinite, anche se col passare dei giorni potrebbero trasformarsi in aperte proteste da parte degli utenti. "Finora – fa sapere il presidente di Federconsumatori Modena Marzio Govoni – non abbiamo ricevuto alcuna rimostranza, ma mi pare ci sia una diffusa sottovalutazione del problema. Noi pensiamo che le aziende sanitarie avrebbero fatto bene a convocare urgentemente le rappresentanze dei cittadini e degli utenti per illustrare loro la situazione. Ovviamente avremmo chiesto notizie sulla possibilità che i dati sensibili vengano utilizzati da malviventi".