Malato di Sla da 15 anni, nuova raccolta fondi : "Serve l’aiuto di tutti"

"Sono un malato di Sla e muovo solo gli occhi. Aiutatemi a restare a casa mia, non voglio tornare in una Rsa, non ci voglio andare per morire, piuttosto chiederò la morte assistita". Flavio Farris ha 48 anni, vive in Finale Emilia, e all’età di 33 anni gli è stata diagnosticata la Sla: è bloccato a letto, comunica attraverso un computer che traccia il movimento degli occhi. I costi per la sua assistenza sono altissimi, perché è solo e deve essere accudito in tutto dalle badanti, h24.

"Flavio vuole vivere, ama la vita – afferma Marina Mercurio, la sua assistente di sostegno –. E vuole restare a casa sua, in una Rsa non hanno le risorse adatte e sufficienti di personale formato". Nel giugno 2023 è stata avviata una raccolta fondi su Go Fund Me (www.gofundme.com/f/sono-un-malato-di-sla-e-muovo-solo-gli-occhi), per aiutarlo ad essere autosufficiente dal punto di vista economico: "Dopo tanti anni di malattia i suoi risparmi sono all’osso, ed è per questo che Flavio chiede aiuto ai cittadini – prosegue Marina –. Con la prima fase della raccolta e con donazioni private siamo riusciti a raggiungere circa 10mila euro, cifra che gli ha consentito di ‘tamponare’ per alcuni anni la ‘emorragia’ di tutte le spese che deve sostenere e che sono lievitate in questo periodo. Ora però la situazione economica è di nuovo molto precaria, per questo abbiamo deciso di rilanciare la raccolta fondi. Nel contempo passeremo da tre a due badanti, per ‘risparmiare’ uno stipendio e i relativi contributi".

Marina e Flavio fanno rilanciato la raccolta lunedì sera e in poche ore sono arrivati 2300 euro da due donatori anonimi: "Ogni piccola cifra riempie il cuore e fa sentire meno soli in questo percorso – aggiunge Marina -. Ho conosciuto Flavio nel 2011, sul un blog sulla Sla, dopo aver perso mia mamma per questa malattia. Io vivo in Lombardia ma spesso vado a trovarlo. Serve l’aiuto di tutti".

Maria Silvia Cabri