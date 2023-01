Malattie metaboliche dell’osso, l’Endocrinologia è al top

La struttura complessa di Endocrinologia dell’azienda ospedaliero-universitaria (Aou) di Modena, diretta dalla professoressa Manuela Simoni, è stata recentemente accreditata come Centro di riferimento della Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, la più importante società scientifica che in Italia si occupa dell’osteoporosi, delle malattie metaboliche dello scheletro e dei disordini del ricambio minerale.

Il processo di accreditamento verifica la capacità di fornire prestazioni in ambito specialistico. Importante è la presenza di un ambulatorio dedicato all’osteoporosi e malattie metaboliche dell’osso, apparecchiatura per densometria ossea (Dxa), radiologia tradizionale, ambulatorioDh per terapia infusionale disponibile. L’Endocrinologia della Aou di Modena vanta una lunga esperienza nella gestione e terapia delle malattie metaboliche dell’osso e dell’osteoporosi, è da anni Centro di riferimento regionale accreditato presso il Ministero della Salute per le Malattie Rare osteo-metaboliche e recentemente è entrato a far parte della rete Europea dei centri di riferimento per le malattie rare endocrine Endo-Ern (Endocrine European Reference Network) incluse quelle che coinvolgono il metabolismo osseo e l’omeostasi del calcio e del fosforo come l’osteogenesi imperfetta.