Malattie neurodegenerative, duecentomila dollari alla ricerca

Duecentomila dollari alla ricerca italiana sulle malattie neurodegenerative. Serena Carra, professoressa associata dell’Università di Modena e Reggio Emilia, è la vincitrice del primo bando di Airalzh (Associazione italiana ricerca Alzheimer) e Fondazione Armenise-Harvard rivolto a scienziati giunti a metà carriera. Proprio per sostenere i cervelli ‘nel mezzo del cammino’ le due organizzazioni si sono alleate mettendo a disposizione una borsa da 100mila dollari all’anno per 2 anni, con l’obiettivo di finanziare gli studi di base più promettenti sulle patologie neurodegenerative. Rispetto ai bandi tradizionali, la novità è che possono accedere al finanziamento solo ricercatori a capo di un laboratorio indipendente, in Italia, da almeno 5 anni, ma non più di 12. Il primo marzo si apriranno le iscrizioni per il bando relativo al biennio 2023-2024 (www.airalzh.it e www.armeniseharvard.org).

"Il progetto finanziato da Fondazione Armenise Harvard e Airalzh Onlus mi permetterà di perseguire le ricerche per identificare specifici meccanismi fisiologici coinvolti nella sclerosi laterale amiotrofica e nella demenza frontotemporale - spiega Serena Carra, vincitrice del grant 2022 - Con rammarico constato che non esistono programmi strutturati che siano mirati a consolidare l’attività dei laboratori. Le agenzie di finanziamento e le istituzioni pubbliche dovrebbero sostenere nel tempo i progetti di ricerca di base validi e promettenti, perché per fare buona ricerca servono dedizione, spirito critico, lungimiranza per ottenere risultati solidi e concreti. Spero che questa iniziativa ispiri agenzie e istituzioni nazionali a perseguire un simile cammino, affinché si possano far fruttare gli investimenti e sforzi fatti per sostenere la formazione di giovani ricercatori e affinché la loro esperienza e passione vengano trasmessi per instillare spirito critico nelle nuove generazioni".