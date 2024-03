"Malattie rare, aumentano i casi"

Aumenta il numero dei casi di malattie rare in carico ai centri autorizzati dell’Emilia-Romagna, anche in virtù di nuove diagnosi: sono esattamente 51.495 nel 2023, contro i 46.150 del 2022, in crescita dell’11,5%. Si tratta di patologie che interessano meno di una persona ogni duemila (l’elenco nazionale ne prevede circa 600, raggruppate in 400 gruppi) e che, proprio perché rare, rappresentano un problema molto rilevante per i pazienti e i loro familiari.

"Le malattie rare, in quanto particolarmente difficili da riconoscere, diagnosticare e trattare – sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – rappresentano un importante indicatore attraverso il quale verificare la qualità e le competenze del Servizio sanitario regionale. Per questo motivo la Regione continua a sostenere con grande impegno lo sviluppo e il potenziamento di questo settore, con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce e la migliore assistenza possibile alle persone con malattia rara. E proprio grazie alle strutture e alle competenze dei nostri professionisti, qui arrivano tanti pazienti da altre regioni, a dimostrazione della qualità delle cure offerte: circa il 17% dei casi presi in carico non sono residenti in Emilia-Romagna".

Per qualificare ulteriormente assistenza e cura, a dicembre 2023 è stato avviato un progetto che individuerà il primo dei centri per malattie rare comprendenti tutte le unità operative coinvolte nel trattamento di specifici piccoli gruppi di patologie. Il progetto ha l’obiettivo di mettere in rete - anche dal punto di vista informatico - tutti i professionisti coinvolti per condividere in tempo reale, nel pieno rispetto della privacy, le informazioni cliniche necessarie per la presa in carico globale del paziente.